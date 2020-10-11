Государственная комиссия приняла реставрацию Преображенской церкви ансамбля Кижского погоста. Теперь храм готовится к открытию.

40 лет под сводами храма, закрытого в 1980 году из-за аварийного состояния, не ступала нога туристов. Фото: Сергей Михеев/РГ

Единственной в мире 22-главой деревянной церкви, которая входит в список культурного и природного наследия ЮНЕСКО, реставрационные работы требовались неоднократно. За все годы ее ремонтировали шесть раз. Уникальный проект реставрации церкви разработал Санкт-Петербургский институт "Спецпроектреставрация" под руководством главного архитектора Владимира Рахманова. В его основе лежит метод лифтинга, предусматривающий реставрацию или полную замену изношенных бревен без разборки памятника. Это происходило следующим образом. Храм разделили на семь ярусов и с помощью домкратов отделили друг от друга. Церковь приподняли. А потом поочередно вытаскивали из каждого яруса пострадавшие бревна и реставрировали их.

За все эти годы работы на острове сформировалась собственная школа реставрации. На ее основе и при поддержке Министерства культуры России создали Всероссийский центр сохранения деревянного зодчества им. В.С. Рахманова. В сотрудничестве с Петрозаводским государственным университетом открыли профильную кафедру ЮНЕСКО.

Уже два раза на заповедном острове проходили первые и пока единственные в России курсы Международного исследовательского центра по сохранению и реставрации культурных ценностей (ИККРОМ) - наиболее авторитетной организации реставраторов при ЮНЕСКО.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе музея-заповедника, именно "Кижи" обладают лицензиями на проектную и образовательную деятельность, ведут реставрацию и приспосабливают исторические дома, где размещаются новые экспозиции, мастерские, сервисные помещения.

Это отметила и заместитель министра культуры России Алла Манилова, побывавшая в Петрозаводске. Она сказала, что такой уникальный проект по реставрации Преображенской церкви можно было поручить только самому музею: "Мы были уверены, что все будет сделано на высочайшем уровне и с полной ответственностью за восьмое чудо света".

Так что теперь 22-главая деревянная церковь официально отреставрирована и готова к открытию. Это собирались сделать 19 августа нынешнего года в праздник Преображения Господня. Но пандемия внесла свои коррективы.