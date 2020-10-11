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11.10.2020 13:43
Рубрика: Происшествия

В Коми мужчина отбился от рвущегося в дом медведя сигнальным факелом

Текст: Светлана Цыганкова (Сыктывкар)

В деревне Усть-Щугор Республики Коми медведь пытался проникнуть в жилой дом. Хозяина спасло лишь то, что у него был сигнальный факел.

Фото: Анна Юркова/РГ
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Все произошло около часа ночи, сообщается в группе города Вуктыл ВКонтакте. Хозяин дома проснулся от какого-то шума. Подошел к двери и услышал, как медведь пытается открыть крыльцо. Потом посыпались стекла в коридоре.

Мужчина выпустил сигнальный факел, который, к счастью, оказался у него. Медведь убежал. Но при этом задрал хозяйскую собаку, храбро защищавшую дом.

В администрации Вуктыла тут же напомнили гражданам, как вести себя при встрече с дикими животными. Особенно опасны медведи-подранки. В срочном порядке, из-за попытки проникновения дикого зверя в жилой дом, приняли решение о выдаче бесплатных лицензий охотникам для отстрела медведей, которые будут замечены в окрестностях населенных пунктов.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Республика Коми

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