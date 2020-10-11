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11.10.2020 11:22
Рубрика: Происшествия

В Петербурге мотоциклист погиб, пытаясь перепрыгнуть разведенный мост

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)

В Петербурге мотоциклист погиб при попытке перепрыгнуть разведенный мост. Как сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ГИБДД, инцидент произошел на Сампсониевском мосту через Большую Невку около двух часов ночи. Мост был разведен для обеспечения судоходства.

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- Мужчина, управлявший мотоциклом Kawasaki, проигнорировал поднятый защитный барьер и запрещающий сигнал светофора и выехал на мост, после чего упал в проем перед поднятым пролетом, - говорится в сообщении. - Водитель скончался на месте происшествия.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.

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