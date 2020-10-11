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Рубрика: Происшествия

Двадцать три новоселья

Дети-сироты в Ростовской области наконец-то получили новое жилье
Текст: Лариса Ионова (Ростов-на-Дону)
Российская газета - Федеральный выпуск № 229(8283)
Дети-сироты получили долгожданное жилье в поселке Овощном. Благодаря содействию ОНФ им удалось переехать в новые комфортабельные квартиры в обжитом, благоустроенном поселке. Суд признал их бывшее жилье в селе Займо-Обрыв непригодным для проживания и обязал местную администрацию предоставить благоустроенные жилые помещения.

История лишений 23 выпускников детских интернатов длилась долгие пять лет. "К нам обратилась Мария Шабанова, - рассказывает член регионального штаба ОНФ в Ростовской области Наталья Петруненко-Сундеева. - Она узнала, как мы боремся за права детей-сирот и отвоевываем для них нормальное жилье. И рассказала, что она и ее друзья тоже попали в похожую историю. Но сколько ни пытаются доказать власти, что жить в выделенных ею домах невозможно, ничего не получается, и большинство ребят уже потеряли всякую надежду".

Фото: Из личного архива Елены Беловой
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Активисты поехали в село Займо-Обрыв. "Удивительный случай: стоит перед нами целый поселок, построенный для сирот, и никто в нем не живет, - вспоминает Наталья. - Мы нашли там только троих ребят, и жили они там только потому, что им совсем некуда съехать. Другие приютились у родственников, кто-то мыкался по общежитиям. Даже это было лучше, чем жить в отсыревшем доме, с ледяными полами. На стенах не было даже слоя утеплителя, а крыши пропускали воду, как решето. Зимой домики промерзали насквозь. К самому селу нет нормальной дороги, мусор и тот вывозить некуда".

Ранее Следственный комитет уже завел уголовное дело в отношении должностного лица, принявшего такое жилье (кстати, он отделался условным приговором). Согласно экспертизе, проведенной в рамках дела, дома признаны непригодными для проживания. Несмотря на это, жильцов не переселили.

С результатами этой экспертизы активисты отправились в Азовскую межрайонную прокуратуру. Там подготовили иски в суд в интересах каждого сироты и выиграли их. Азовскую администрацию обязали выделить ребятам благоустроенное жилье. Но денег в районе не было, и кто знает, сколько еще пришлось бы ждать людям положенного. "После первых решений суда мы обратились к губернатору Ростовской области с просьбой выделить средства областного бюджета для приобретения 23 благоустроенных жилых помещений для детей-сирот и получили одобрение. Жилые помещения были закуплены и предоставлены всем сиротам. Договоры найма заключены со всеми детьми-сиротами, большинство уже переселились и обустраиваются в долгожданных квартирах", - сообщили в исполкоме ОНФ. Рада и Мария Шабанова.

Что же касается злополучных домов в Займо-Обрыве, их планируется продать, а деньги, вырученные от продажи, вернуть в бюджет Ростовской области.

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