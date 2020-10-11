Мишустин выделил почти 5 млрд рублей на обеспечение водоснабжения в Крыму

Премьер-министр Михаил Мишустин тремя распоряжениями выделил средства на улучшение водоснабжения на Крымском полуострове.

В Республику Крым и Севастополь направят 4,95 миллиарда рублей на создание новых объектов водоснабжения. Их строительством займутся подразделения Министерства обороны. В рамках государственного оборонного заказа в регионе возведут водозабор на реке Бельбек с очистными и инженерными сооружениями, а также на инфраструктуру для переброски воды из Кадыковского карьера.

Еще более 870 миллионов рублей предусмотрено на капитальный ремонт водопроводов, замену устаревшего оборудования и разработку дополнительных скважин.