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11.10.2020 11:54
Рубрика: Экономика

Мишустин выделил почти 5 млрд рублей на обеспечение водоснабжения в Крыму

Текст: Владимир Кузьмин

Премьер-министр Михаил Мишустин тремя распоряжениями выделил средства на улучшение водоснабжения на Крымском полуострове.

Фото: PA-EFE/ALEXANDER ASTAFYEV / SPUTNIK
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В Республику Крым и Севастополь направят 4,95 миллиарда рублей на создание новых объектов водоснабжения. Их строительством займутся подразделения Министерства обороны. В рамках государственного оборонного заказа в регионе возведут водозабор на реке Бельбек с очистными и инженерными сооружениями, а также на инфраструктуру для переброски воды из Кадыковского карьера.

Еще более 870 миллионов рублей предусмотрено на капитальный ремонт водопроводов, замену устаревшего оборудования и разработку дополнительных скважин.

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