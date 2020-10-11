На Кубани в ДТП с машиной скорой помощи пострадали пять человек

На Кубани полицейские проводят проверку после дорожной аварии с участием автомобиля скорой помощи, в которой пострадали пять человек.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю, транспортное происшествие произошло сегодня около 16.10 дня в городе Славянск-на-Кубани. Водитель скорой помощи двигался по улице Ковтюха в сторону улицы Отдельская, и проезжая регулируемый перекресток на улице Батарейная на красный сигнал светофора при включенной сирене и проблесковыми маячками, столкнулся с не уступившим ему дорогу водителем Hyundai.

"В результате ДТП были госпитализированы водитель и пассажир Hyundai, а также три пассажира "скорой" с травмами различной тяжести", - рассказали в ведомстве.

Сейчас на месте столкновения работают аварийные службы. Проводится проверка по факту аварии, выясняется, были ли включены у кареты скорой помощи спецсигналы, также уточняется точное количество пострадавших.