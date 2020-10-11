В Сочи родились два котенка леопарда

Новости

В Москве произошло ДТП с участием машины скорой помощи 21:26
Шунин и Кузяев вошли в стартовый состав сборной России на матч с турками 21:21
В Подмосковье женщина убила своего 4-летнего сына 20:31
Глава фракции "ЕР" в Госдуме Сергей Неверов ушел на самоизоляцию 19:57
Магазину "Л'Этуаль" в Москве грозит штраф за несоблюдение масочного режима 18:24
Театр в Москве оштрафовали за нарушение эпидемиологических требований 18:17
Новак: Россия к 2025 г. будет производить 68 млн тонн СПГ в год 17:24
Хэмилтон сравнялся с Шумахером по победам в "Формуле-1" 17:14
В "Президентских спортивных играх" примут участие команды из 83 регионов 17:03
На горячую линию Москвы по COVID за две недели поступило почти 65 тыс звонков 16:33
Умерла пострадавшая от взрывов под Рязанью 16:03
Стамбулу угрожают попугаи 15:24
На Сицилии власти запретили выпекать хлеб по воскресеньям 14:56
Вирусолог спрогнозировал сроки пика заболеваемости COVID-19 в России 14:38
Путин рассказал о подарках от внуков 14:30
Путин рассказал об отношениях в большой политике 14:18
Полицейский участок в пригороде Парижа атаковала толпа с фейерверками 14:15
Под Красноярском завели дело о солярке в Ангаре 14:05
Явка на выборах в Таджикистане превысила 70 процентов 13:55
Ученые назвали токсичные водоросли основной причиной катастрофы на Камчатке 13:08
Талибы надеются на победу Трампа на президентских выборах 13:07
Президент Азербайджана положительно оценивает итоги переговоров в Москве 12:47
Число новых заболевших COVID-19 в мире третий день подряд бьет рекорды 12:46
Баку готов незамедлительно начать переговоры с Ереваном 12:30
Карантин в Израиле привел к имущественным и трудовым спорам 12:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему так злободневна дискуссия, которую вели 100 лет назад Ленин и Уэллс
Почему так злободневна дискуссия, которую вели 100 лет назад Ленин и Уэллс
Оперштаб ответил на вопросы по переводу москвичей на удаленку
Оперштаб ответил на вопросы по переводу москвичей на удаленку
Послушайте голос Левитана из 1941-го: "Мы победим грипп!"
Послушайте голос Левитана из 1941-го: "Мы победим грипп!"
11.10.2020 21:03
Рубрика: Общество

В Сочи родились два котенка леопарда

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)

В Центре восстановления переднеазиатского леопарда, который находится в горах Сочи, в это воскресенье появились на свет сразу два котенка. Об этом сообщили в Сочинском национальном парке.

Родители пятнистых малышей - мама Чери из Ирана и отец Алоус из Туркмении. Оба леопарда были выловлены в дикой природе во взрослом возрасте и это уже их четвертый помет.

Фото: instagram.com/nskzoo
К барханному коту из Сибири прилетела невеста из Франции

По оценкам экспертов Центра, котята этой пары отличаются прекрасными реакциями и природными инстинктами. Так, их первенец Ахун уже четыре года живет в дикой природе.

Как ранее писала "РГ", в августе нынешнего года в дикую природу одновременно выпустили четырех переднеазиатских леопардов: одну пару в Кавказский природный биосферный заповедник, а вторую - в Турмонские леса Северной Осетии.

Программа восстановления численности переднеазиатского леопарда появилась по инициативе президента России на Кавказе больше десяти лет назад, когда в сентябре 2009 года в Сочинский национальный парк привезли двух самцов, а еще через год - выловленных в дикой природе юных самок Мино и Чери. К тому моменту раздробленные группы леопардов встречались только в глухих уголках гор Ирана и Туркмении, на западе Дагестана. На российском Кавказе следы барса появлялись раз в десять лет и то были представлены одинокими самцами-кочевниками. Поэтому на естественное восстановление популяции ученым надеяться не приходилось.

Всего за годы работы в Центре родились двадцать котят, десять из них были выпущены в естественную среду.

В регионах Общество Природа Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

Главное сегодня

Умерла пострадавшая от взрывов под Рязанью
Вирусолог спрогнозировал сроки пика заболеваемости COVID-19 в России
Баку готов незамедлительно начать переговоры с Ереваном
Власти Подмосковья считают своей задачей не допустить введение карантина
Интервью с руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой. Главное
Названы пять самых важных дат для абитуриентов
Как выбрать правильный антисептик против COVID-19