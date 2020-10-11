В Сочи родились два котенка леопарда

В Центре восстановления переднеазиатского леопарда, который находится в горах Сочи, в это воскресенье появились на свет сразу два котенка. Об этом сообщили в Сочинском национальном парке.

Родители пятнистых малышей - мама Чери из Ирана и отец Алоус из Туркмении. Оба леопарда были выловлены в дикой природе во взрослом возрасте и это уже их четвертый помет.

По оценкам экспертов Центра, котята этой пары отличаются прекрасными реакциями и природными инстинктами. Так, их первенец Ахун уже четыре года живет в дикой природе.

Как ранее писала "РГ", в августе нынешнего года в дикую природу одновременно выпустили четырех переднеазиатских леопардов: одну пару в Кавказский природный биосферный заповедник, а вторую - в Турмонские леса Северной Осетии.

Программа восстановления численности переднеазиатского леопарда появилась по инициативе президента России на Кавказе больше десяти лет назад, когда в сентябре 2009 года в Сочинский национальный парк привезли двух самцов, а еще через год - выловленных в дикой природе юных самок Мино и Чери. К тому моменту раздробленные группы леопардов встречались только в глухих уголках гор Ирана и Туркмении, на западе Дагестана. На российском Кавказе следы барса появлялись раз в десять лет и то были представлены одинокими самцами-кочевниками. Поэтому на естественное восстановление популяции ученым надеяться не приходилось.

Всего за годы работы в Центре родились двадцать котят, десять из них были выпущены в естественную среду.