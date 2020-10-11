Рейс Челябинск-Симферополь вернулся в аэропорт из-за сбоя оборудования

Уральская транспортная прокуратура проводит проверку возвращения в аэропорт Челябинска самолета "Уральских авиалиний", выполняющего рейс Челябинск-Симферополь. Борт поднялся в воздух в 7 часов 37 минут по местному времени. Уже через 13 минут командир воздушного судна принял решение о возврате на аэродром Баландино.

- Посадка прошла благополучно. Проводится проверка безопасности полетов. Организован мониторинг состояния законности, с целью недопущения нарушения прав пассажиров. В аэропорт выехал челябинский транспортный прокурор - сообщает официальный телеграмм-канал Уральской транспортной прокуратуры.

- Сейчас следователи устанавливают причины и обстоятельств произошедшего. По предварительным данным, в Airbus А-320 произошел сбой электронного оборудования. На борту находились три члена экипажа и 52 зарегистрированных пассажира, в том числе 7 детей. Никто из них не пострадал, - информирует пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте.

По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.