Россиянам рассказали, в какой валюте лучше хранить сбережения

Колебания валютных курсов слишком хаотичны и часто их сложно предсказать, поэтому сбережения стоит хранить в той валюте, в которой средства планируется потратить в будущем.

Такое мнение высказал глава Росбанка Илья Поляков, отметив, что лучше всего придерживаться принципа валютной диверсификации, пишет РИА Новости. По его словам, выбор валюты для инвестирования в соответствии с валютой будущих расходов снижает риск изменения курса в планировании бюджета.

Поялков также рассказал, что традиционно граждане отдают предпочтение доллару. Также часто используют вклады в евро, фунтах стерлингов и других, в том числе, экзотических валютах.