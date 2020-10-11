Россияне заинтересовались накопительным страхованием жизни (НСЖ) - за первое полугодие этот сегмент прибавил 26 процентов. Как рассказали "РГ" участники рынка, клиентам важна как возможность формирования накоплений, так и широкий перечень рисков, по которым можно застраховать себя или своих близких, включая риски коронавируса.

- В связи с пандемией и режимом самоизоляции мы наблюдали существенный спад продаж во втором квартале, но уже в третьем квартале мы видим прирост по объему собранной премии на 38 процентов по сравнению с третьим кварталом 2019 года, - отметила исполнительный директор дивизиона "Инвестиции и накопления" Сбербанка Ольга Монахова. - В этом году мы ожидаем дальнейшего роста НСЖ, в том числе в связи с тем, что в ближайшее время наши программы страхования жизни станут доступны не только в отделениях банка, но и онлайн.

Снижение ставок по депозитам страховщики называют одной из причин роста НСЖ, но говорить о перетоке средств из привычных вкладов в продукты по страхованию жизни некорректно. Как правило, у клиента, оформляющего НСЖ, вклад уже есть. И чтобы удержать средний уровень дохода по своим вложениям, он начинает искать инструменты диверсификации инвестиций.

- В структуре сборов "Росгосстрах Жизнь" увеличилась доля долгосрочных продуктов, в том числе с регулярными взносами, к которым относится и НСЖ. Цель таких продуктов - создание защищенных накоплений,- рассказал директор по стратегическому анализу СК "Росгосстрах Жизнь" Иван Чубарь. - Интересно, что мы пока не видим всплеска спроса на валютные программы, хотя в 2014 году при похожей волатильности курса доля программ, номинированных в валюте, на рынке выросла в разы.

По словам эксперта, с апреля наблюдается тенденция, что при прочих равных условиях клиенты выбирают инвестиционные продукты, в названии которых есть слово "страхование", оно становится важным критерием выбора. Это подтверждает и предварительный анализ рынка: потери страхования жизни в период кризиса ниже, чем у программ доверительного управления, ПИФов или индивидуальных инвестиционных счетов.

По итогам 2019 года объявленная доходность по НСЖ у отдельных компаний вдвое превысила уровень инфляции

Как отметил генеральный директор "Капитал Лайф Страхование Жизни" Евгений Гуревич, клиентам, выбирающим НСЖ, важна и возможность формировать накопления, и застраховать себя и близких. Также в рамках программ НСЖ компании представлены дополнительные опции и сервисы: телемедицина, юридические услуги, консьерж-сервисы, чекапы, психологическая помощь и др. В этом смысле НСЖ в меньшей степени зависит от динамики ставок по депозитам, а больше - от роста финансовой грамотности населения и понимания того, что необходимо формировать накопления и иметь страховую защиту, полагает эксперт.

В НСЖ сочетаются две функции - накопительная и страховая. Поэтому даже если в жизни клиента произойдут какие-то непредвиденные события, накопления за клиента продолжит формировать страховая компания.

При прочих равных условиях клиенты выбирают инвестиционные продукты, в названии которых есть слово "страхование"

- Потенциальная доходность для большинства клиентов не является важным критерием выбора НСЖ - за доходностью люди идут в другие инструменты, - полагает Ольга Монахова. - Хотя и программы НСЖ "Сбербанк страхование жизни" в 2019 году принесли клиентам доходность в 8,15 процента для полисов, номинированных в рублях, и 3,62 процента для полисов, номинированных в долларах.

НСЖ - это, в первую очередь, инструмент страховой защиты, а также поэтапного накопления и сохранения денежных средств на очень длинном горизонте. Например, в "Росгосстрах Жизнь" средний срок полисов по НСЖ около 10 лет. Поэтому об игре на фондовом рынке здесь речи не идет: политика инвестирования страховых резервов (денег клиентов) по НСЖ у компаний по страхованию жизни максимально консервативна. Резервы инвестируются в основном в облигации с высоким кредитным рейтингом.

- Гарантированная доходность по полисам НСЖ обычно колеблется в зависимости от условий продукта, наличия дополнительных страховых рисков и срока полиса - от 2 до 3,5 процента, - отметил Иван Чубарь. - При этом есть и дополнительная доходность, которую страховщики объявляют по итогам каждого года, и которая распространяется на все договоры клиентов (то есть она одинакова для всех). Например, по итогам 2019 года в "Росгосстрах Жизнь" объявленная доходность составила 7,5 процента в рублях, что более чем вдвое превысило уровень инфляции (по данным ЦБ, он составил 3 процента в 2019 году).

По мнению Евгения Гуревича, в текущих обстоятельствах страховщикам жизни важно предлагать клиентам всю линейку программ: это и накопительное, и пенсионное страхование жизни с расширенной страховой защитой, и инвестиционное страхование жизни с гибкими возможностями для надежного инвестирования, и программы с дополнительными сервисными медицинскими возможностями. Такой комплексный подход позволит максимально эффективно решить все задачи, стоящие перед клиентами, помогая им пережить волатильный период.

- Базовой характеристикой классического НСЖ, которое реализуется нашей компанией, в первую очередь через агентов-финансовых консультантов, является долгосрочное планирование, соответственно - большая длительность договора 5 лет и больше - существенная доля приходится на договора 10, 15 и более лет, а также важная характеристика именно классического НСЖ - рассроченный платеж, который помогает равномерно распределить нагрузку на семейный бюджет и обеспечить именно процесс накопления при наличии страховой защиты, - рассказал Гуревич.

81 процент страховщиков, опрошенных KPMG, назвали главным драйвером страхования жизни восстановление покупательской способности населения

Если говорить о дальнейшей эволюции программ НСЖ, то ключевая задача компаний по страхованию жизни, как считают участники рынка, - сделать накопительные продукты максимально прозрачными, удобными и функциональными, дополнив их современными сервисными решениями для здоровья, физического благополучия и долголетия, а также улучшения качества жизни клиентов в целом.

- Мы, решая эту задачу, разработали концепцию "экосистемы здорового образа жизни", в которой классические накопительные и медицинские страховые программы дополняются современными InsurTech проектами (на стыке страхования жизни и медицины), - отметил Евгений Гуревич. - Такая экосистема здорового образа жизни направлена на анализ рисков и предупреждение серьезных проблем со здоровьем у наших клиентов, что позволяет им дольше жить и накапливать вместе с нами на достижение стратегических жизненных целей.

Иван Чубарь обратил внимание на то, что рост по НСЖ во втором квартале относительно первого квартала показали только те компании, у которых значимую долю составляют агентские продажи. "Здесь уместно напомнить, что продажи страхования жизни - это физические продажи. Отсутствие механизма упрощенной идентификации существенно усложняет полноценный выход в digital", - считает эксперт.

Согласно результатам опроса KPMG, в 2020 году страховщики продолжат наращивать портфели накопительного страхования жизни, страхования жизни на случай критических заболеваний и рискового страхования жизни. Также в ближайшие 2-3 года респонденты хотели бы видеть появление нового продукта на рынке - долевого страхования жизни (unit-linked).