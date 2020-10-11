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11.10.2020 03:00
Рубрика: Экономика

Россияне перестали интересоваться удаленной работой

Текст: Ольга Игнатова
Рынок труда в России продолжил рост в сентябре и октябре. Общее количество вакансий, открытых в РФ, по данным поисковика работы Adzuna.ru, составляет сейчас более 2,44 млн, что на 13% больше средних показателей за август и на 35,7% выше майских значений.
Фото: Istock Фото: Istock
Фото: Istock
Фото: iStock
Российские компании стали чаще предлагать удаленную работу

Как рассказали "Российской газете" в Adzuna.ru, наибольший спрос на работников наблюдается в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса (+242%). Существенно вырос спрос на инженерно-технических специалистов (+188%) и работников розничной торговли (+128%). Также удвоился спрос на учителей, риэлтеров и мастеров по ремонту и техобслуживанию. А вот вакансии на работу с частичной занятостью, напротив, сократились на 62%

"Если говорить о поведении соискателей работы, то за последние месяцы резко упал спрос на вакансии удаленной работы. Количество поисковых запросов, связанных с удаленной работой на сайте Adzuna.ru упало более чем в 11 (!) раз по сравнению с пиком пандемии весной. Для сравнения: соискатели работы в Германии стали реже искать удаленную работу только на 68%, а в США примерно в 2 раза реже", - пояснили в Adzuna.ru.

В настоящее время большая часть поисковых запросов на удаленную работу приходится на большие города, прежде всего на Москву, Санкт-Петербург и Новосибирск. Например, соискатели работы в Москве на 58% чаще ищут удаленные вакансии, чем в среднем по стране, что объясняется как значительно более широким предложением удаленной работы в столице, так и ухудшающейся эпидемиологической ситуацией.

Также гораздо реже стали искать объявления о подработке с ежедневной оплатой, которые были очень популярны во время карантина. Напротив, гораздо чаще пользователи ищут вакансии трактористов, фасовщиков, администраторов и учителей.

Экономика Работа Занятость Рынок труда

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