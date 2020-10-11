Российские рыбаки полностью перейдут на "цифру"

Российские рыбаки переходят на электронный промысловый журнал. Отказ от бумаги позволит сэкономить 150 млн руб. в год на административных расходах.

Центр системы мониторинга рыболовства и связи предложил полностью отказаться от подачи данных в Отраслевую систему мониторинга в бумажном виде, закрепив только электронный вид подачи судовых суточных донесений (ССД), сообщило Росрыболовство. На данный момент через электронный промысловый журнал подает ССД уже 131 судно - почти 10% рыбопромыслового флота. ССД состоят из данных о добыче, приемке, перегрузке, транспортировке и хранении уловов, о производстве рыбной продукции.

Предусмотрен переходный период: при невозможности подачи в электронном виде в течение 72 часов будет разрешено оформить донесение в прежнем формате. Но вести промысловый журнал в бумажном виде рыбакам не запретят - они смогут его заполнять, как и прежде, и хранить его на борту. А с принятием закона об электронном промысловом журнале, который внесен в правительство 22 сентября, можно будет отказаться от его бумажного варианта, от технологического журнала и от подачи ССД, ограничившись только заполнением электронного журнала раз в сутки.

Тестовое использование ЭПЖ началось с 1 марта 2018 года. По данным Всероссийской ассоциации рыбопромышленников, уже к январю 2019 года программным обеспечением были оснащены 393 рыболовецких судна и 39 береговых предприятий и рыбопромысловых участков. В результате тестирования трудозатраты сократились на 40%, операционные и административные расходы - на 15%, скорость получения управленческой отчетности выросла в два раза.