Сборная России спустя ровно неделю все с тем же блеском выиграла и второй подряд чемпионат Европы среди команд резерва. Вслед за старшей мужской молодежкой (до 20 лет) лучшими на континенте стали наши девушки до 17 лет.

Турнир проходил в черногорской Подгорице. Россиянки победили соперниц во всех проведенных матчах, в финале обыграв турчанок - 3:1. Дочь олимпийского чемпиона Афин-2004 по академической гребле в четверке парной Сергея Федоровцева Арина Федоровцева из казанского ВК "Динамо-Ак Барс" в решающем матче заработала для победительниц 26 выигранных мячей, на церемонии награждения была признана MVP (самой ценной волейболисткой соревнований) и также вошла в символическую сборную чемпионата на позиции доигровщика. Из россиянок компанию ей в этой семерке составила блокирующая Наталья Суворова. Она сейчас выступает за череповецкую "Северянку-2", однако крайне важно и то, что Всероссийская федерация волейбола дает информацию, где девушки начинали свой путь в большом спорте - это столичная СДЮСШОР "Олимп".

Остальные игроки "золотого" состава, а большинство из них в рядах "Северянки-2", воспитаны в разных регионах: Одинцово, Ижевск, Липецк, Волгодонск, ХМАО - Югра, Республика Хакасия. Руководит командой притертый тандем - Александр Кариков и Евгений Конягин. Причем Кариков выигрывал европейское "золото" не только с девушками, но и с ребятами, как, например, в Боснии в 2013-м. Основной рулевой - человек уже в возрасте, наставник старой школы, а ему нужен и подсказчик, и проводник в современном мире. Конягин идеально подходит на эту роль. Он Дон Кихот молодежного волейбола, только в прицеле не ветряные мельницы, а мешающие игрокам отдыхать перед матчами собственные же гаджеты. Сколько и у кого нужно их отобрать на ночь, а потом вернуть - нынче очень важный и деликатный пласт работы.

Напомним, что еще два чемпионата Европы (девушки U-19, юноши U-18) Россия вынужденно пропустила.