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11.10.2020 04:17
Рубрика: Спорт

Российский боец Уланбеков выиграл дебютный бой в UFC

Текст: Максим Домчев
Российский боец ММА Тагир Уланбеков выиграл у бразильца Бруно Силвы на турнире UFC Fight Night 179.
Боец MMA Тагир Уланбеков. Фото: Станислав Красильников/ТАСС Боец MMA Тагир Уланбеков. Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Боец MMA Тагир Уланбеков. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Для Уланбекова поединок в Абу-Даби стал дебютом в UFC. Россиянин должен был провести первый бой в промоушене минувшим летом, но после смерти тренера Абдулманапа Нурмагомедова он отказался от поединка против украинца Александра Доскальчука.

Нурмагомедов остался вторым в рейтинге UFC

Бой против Силвы получился непростым и продлился все три раунда. По итогам рефери единогласно отдали свои голоса за российского бойца - 30-27, 29-28, 29-28.

После боя Уланбеков посвятил свою победу отцу Хабиба Нурмагомедова.

"Я хочу посвятить эту победу нашему тренеру Абдулманапу Нурмагомедову. Покойся с миром. Этот бой был для меня большой ответственностью", - приводит слова российского бойца Twitter UFC News.

Отреагировал на этот успех и сам чемпион в легком весе Хабиб Нурмагомедов. В Instagram он поздравил Уланбекова с победой.

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