Самоизоляция подстегнула продажи телевизоров

На самоизоляции многие люди не нашли ничего лучшего, чем убить время за просмотром сериалов и шоу, били тревогу социологи. Вот и статистика по продажам ТВ это подтверждает. За третий квартал 2020 года производители отгрузили 62 млн телевизоров во всем мире, это на 12,9% больше, чем в аналогичным периоде прошлого года, и на 38% больше, чем в предыдущем квартале, следует из отчета компании TrendForce. Отчасти этот всплеск связан с тем, что на прилавки магазинов попали те модели, которые должны были там оказаться еще в первом квартале.

Аналогичная ситуация наблюдается и на российском рынке. Как рассказали "РГ" в пресс-службе "М.Видео-Эльдорадо", по итогам девяти месяцев 2020 года российский рынок телевизоров увеличился на 17% в штуках и на 10,5% в деньгах, до порядка 5,1 млн устройств и 111,5 млрд рублей.

Рост продаж телевизоров связан и с тем, что многие люди во время пандемии принялись за обустройство квартир. "Если посмотреть на продажи холодильников и другой бытовой техники, то там происходит ровно то же самое, что и с телевизорами", - говорит аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Средний чек на российском рынке, по данным "М.Видео-Эльдорадо", снизился на 5%, до 21,8 тыс. рублей, а доля моделей Smart TV в штуках превысила 60%, телевизоров с разрешением экрана от 4К - 33%. В ретейлере отмечают, что интерес к технологии 4К, развитие рынка онлайн-видео и растущая доступность повлияли на двухзначный рост доли телевизоров с большой диагональю - от 55 дюймов. Наиболее высокую динамику продемонстрировали модели от 70 дюймов - количественный спрос увеличился в 2,5 раза. При этом более 60% штучных продаж занимают модели от 30 до 44 дюймов.

То, что в России самый стабильный спрос наблюдается на телевизоры с диагональю до 40 дюймов, объясняется размерами комнат и целью использования - не только просмотра телепередач, но и для организации рабочего или учебного места, говорит представитель Международного института маркетинговых исследований GfK Наталья Моржова.

В то же время модели с диагональю свыше 44 дюймов постепенно приближаются к трети продаж. "Мы теперь дома и работаем, и развлекаемся. Конечно же, в данном случае не только размер имеет значение, но и яркость, и четкость изображения. Так, спрос на ТВ с характеристикой Ultra HD 4K неуклонно растет. Уже более трети продаваемых ТВ обладают данной характеристикой. Функция смарт ТВ для больших диагоналей стала уже чем-то само собой разумеющимся, практически как должное и необходимое, для просмотра фильмов и передач онлайн", - заключила она.