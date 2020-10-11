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11.10.2020 17:57
Рубрика: Экономика

Люди держат руку на пульте

Самоизоляция подстегнула продажи телевизоров
Текст: Иван Черноусов
Российская газета - Федеральный выпуск № 229(8283)
На самоизоляции многие люди не нашли ничего лучшего, чем убить время за просмотром сериалов и шоу, били тревогу социологи. Вот и статистика по продажам ТВ это подтверждает. За третий квартал 2020 года производители отгрузили 62 млн телевизоров во всем мире, это на 12,9% больше, чем в аналогичным периоде прошлого года, и на 38% больше, чем в предыдущем квартале, следует из отчета компании TrendForce. Отчасти этот всплеск связан с тем, что на прилавки магазинов попали те модели, которые должны были там оказаться еще в первом квартале.
Телевизоры используются не только для просмотра телепередач, но и для организации рабочего места. Фото: Сергей Бобылев / ТАСС Телевизоры используются не только для просмотра телепередач, но и для организации рабочего места. Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Телевизоры используются не только для просмотра телепередач, но и для организации рабочего места. Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Аналогичная ситуация наблюдается и на российском рынке. Как рассказали "РГ" в пресс-службе "М.Видео-Эльдорадо", по итогам девяти месяцев 2020 года российский рынок телевизоров увеличился на 17% в штуках и на 10,5% в деньгах, до порядка 5,1 млн устройств и 111,5 млрд рублей.

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
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Рост продаж телевизоров связан и с тем, что многие люди во время пандемии принялись за обустройство квартир. "Если посмотреть на продажи холодильников и другой бытовой техники, то там происходит ровно то же самое, что и с телевизорами", - говорит аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Средний чек на российском рынке, по данным "М.Видео-Эльдорадо", снизился на 5%, до 21,8 тыс. рублей, а доля моделей Smart TV в штуках превысила 60%, телевизоров с разрешением экрана от 4К - 33%. В ретейлере отмечают, что интерес к технологии 4К, развитие рынка онлайн-видео и растущая доступность повлияли на двухзначный рост доли телевизоров с большой диагональю - от 55 дюймов. Наиболее высокую динамику продемонстрировали модели от 70 дюймов - количественный спрос увеличился в 2,5 раза. При этом более 60% штучных продаж занимают модели от 30 до 44 дюймов.

То, что в России самый стабильный спрос наблюдается на телевизоры с диагональю до 40 дюймов, объясняется размерами комнат и целью использования - не только просмотра телепередач, но и для организации рабочего или учебного места, говорит представитель Международного института маркетинговых исследований GfK Наталья Моржова.

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В то же время модели с диагональю свыше 44 дюймов постепенно приближаются к трети продаж. "Мы теперь дома и работаем, и развлекаемся. Конечно же, в данном случае не только размер имеет значение, но и яркость, и четкость изображения. Так, спрос на ТВ с характеристикой Ultra HD 4K неуклонно растет. Уже более трети продаваемых ТВ обладают данной характеристикой. Функция смарт ТВ для больших диагоналей стала уже чем-то само собой разумеющимся, практически как должное и необходимое, для просмотра фильмов и передач онлайн", - заключила она.

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