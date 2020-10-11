Российские футболисты не удержали победу в матче Лиги наций с турками

Сборная России не сумела обыграть команду Турции в матче третьего тура группового этапа Лиги наций, состоявшемся на московском стадионе "Динамо". Встреча завершилась со счетом 1:1. На гол Антона Миранчука гости ответили точным ударом Кенана Карамана.

Матч с командой Турции стал вторым в этом году для сборной России со зрителями. Ранее УЕФА разрешил пускать на трибуны болельщиков не более 30% от вместимости стадиона. Правда, на контрольном матче со шведами, который состоялся на 30-тысячной арене ЦСКА, Российский футбольный союз сократил разрешенную квоту с девяти тысяч до пяти. На игру с турками визуально зрителей пришло примерно столько же. При этом какие-то билеты, судя по всему, неким образом оказались у перекупщиков: во всяком случае на выходе из метро приглушенным голосом их предлагалось приобрести.

Пять тысяч зрителей - это, конечно, не густо, но не зря стадион "Динамо" в Петровском парке, где проходил матч, славится своей акустикой. Когда трибуны заводились и начинали скандировать традиционное "Россия! Россия!", звучало это вполне солидно.

Гвоздем предматчевой программы стало объявление составов. Дело в том, что ответственную миссию доверили детям семи-восьми лет, Петру и Дарье. Получилось очень трогательно. Особенно, когда Петя, разволновавшись, назвал главным тренером сборной России Артема Дзюбу.

Из-за коронавируса поредели ряды не только болельщиков. По подозрению на COVID-19 из состава сборной России выбыли сразу три игрока, в том числе два ключевых - защитники Георгий Джикия и Марио Фернандес. Плюс голкипер Маринато Гилерме. В отсутствии этих игроков главному тренеру Станиславу Черчесову пришлось поломать голову, кого ставить в центр защиты. В итоге выбор был сделан в пользу Андрея Семенова и Федора Кудряшова, который обычно играет на фланге. А место в воротах занял Антон Шунин, закрепившийся по последним матчам в роли основного голкипера команды.

Из неочевидного стоит отметить появление в старте недавно заключившего новый контракт с "Зенитом" Далера Кузяева. Просто в этом сезоне полузащитник играл пока только за сборную. А полностью состав с первых минут выглядел так: голкипер Антон Шунин, защитники Андрей Семенов, Федор Кудряшов, Вячеслав Караваев, Юрий Жирков, полузащитники Магомед Оздоев, Роман Зобнин, Алексей Ионов, Антон Миранчук, Далер Кузяев и Артем Дзюба в качестве единственного форварда и капитана команды.

Как и полагается хозяевам, россияне сразу рванули вперед, но до настоящей угрозы дело дошло только на 24-й минуте. Началось все с ошибки турецкого голкипера, выбившего мяч прямо на Миранчука. Тот мгновенно нашел передачей Дзюбу, который в касание вывел на ударную позицию Кузяева: увы, вратарь успел сократить дистанцию, а перебросить его у хавбека не вышло.

Гости ответили грубейшим фолом Текдемира, ударившего сзади по ногам Ионова. За такое нарушение вполне можно было удалять, однако рефери ограничился лишь желтой карточкой. Российские футболисты не стали спорить, отомстив голом. Комбинация удалась на загляденье. Зобнин, получив мяч в центре поля, протащил его почти до штрафной и сделал разрезающий пас: Дзюба обманным движением увел за собой защитника, а Миранчук сходу пробил прямо под перекладину - 1:0.

Практически тут же уже сам Дзюба мог забивать после передачи Ионова, но немного замешкался, и момент был упущен. На этом набеги россиян не закончились. Прошло еще несколько минут и снова в подыгрыше классно сыграл капитан, найдя в штрафной все того же Кузяева, который на этот раз пробил рядом со штангой.

Второй тайм начался с целой серии турецких атак. Особенно опасен был удар головой капитана гостей Бурака Йылмаза, после которого мяч прошел в сантиметрах от штанги. Почувствовав, что инициатива уплывает от команды, Черчесов сделал первую замену. Вместо Кузяева на поле появился Денис Черышев. Но, к сожалению, от пропущенного мяча хозяев этот ход не уберег. На 62-й минуте главная звезда турецкой команды Чалханоглу навесил в штрафную, а Демирал сделал скидку: Шунин мяч не перехватил, лишь притормозив его полет, и Караман забивал уже в пустые ворота - 1:1.

Чтобы оживить игру футболистов, Черчесов вместо Ионова и Миранчука выпустил Андрея Мостового и Юрия Газинского. И уже через несколько минут Мостовой мог забить. Жирков вырезал передачу на край вратарской: Мостовой на опережение бил в касание, но голкипер среагировал. Спас он турок и когда с близкого расстояния добивал Дзюба.

Увы, это был последний острый момент у турецких ворот. Впрочем, и гости за оставшееся время ничего примечательного не создали. Таким образом, к финальному свистку на табло так и остались единицы. Сборная России потеряла первые очки в этом розыгрыше Лиги наций. Тем не менее команда Черчесова с 7 очками продолжает лидировать в своей группе.