СМИ: "Манчестер Юнайтед" готовится уволить Сульшера

Руководство "Манчестер Юнайтед" рассматривает вопрос увольнения главного тренера Уле Гуннара Сульшера, информирует издание Mirror.

По информации СМИ, в клубе недовольны последними результатами команды. А чашу терпения переполнило крупное домашнее поражение от лондонского "Тоттенхэма" со счетом 1:6. Главным кандидатом на смену Сульшеру является аргентинец Маурисио Почеттино, ранее работавший в "Саутгемптоне" и "Тоттенхэме".

Сам Сульшер после матча со "шпорами" отметил, что это был худший день в его тренерской карьере: "Объяснить, почему так произошло, весьма непросто. Против нас сегодня играла очень сильная команда, но мы сами во многом виноваты в таком результате", - сказал норвежец.

Напомним, что Сульшер тренирует "МЮ" с декабря 2018 года. В нынешнем сезоне после трех туров чемпионата Англии "красные дьяволы" занимают 16-е место.