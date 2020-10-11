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Рубрика: Спорт

Тренер под вопросом

Руководство "МЮ" готово уволить Уле Гуннара Сульшера
Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Столичный выпуск № 229(8283)
Руководство "Манчестер Юнайтед" рассматривает вопрос увольнения главного тренера Уле Гуннара Сульшера, информирует издание Mirror.
"МЮ" провалил старт нынешнего сезона. Многие специалисты видят в этом вину как раз Уле Гуннара Сульшера. Фото: Reuters "МЮ" провалил старт нынешнего сезона. Многие специалисты видят в этом вину как раз Уле Гуннара Сульшера. Фото: Reuters
"МЮ" провалил старт нынешнего сезона. Многие специалисты видят в этом вину как раз Уле Гуннара Сульшера. Фото: Reuters

По информации СМИ, в клубе недовольны последними результатами команды. А чашу терпения переполнило крупное домашнее поражение от лондонского "Тоттенхэма" со счетом 1:6. Главным кандидатом на смену Сульшеру является аргентинец Маурисио Почеттино, ранее работавший в "Саутгемптоне" и "Тоттенхэме".

Фото: EPA
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Сам Сульшер после матча со "шпорами" отметил, что это был худший день в его тренерской карьере: "Объяснить, почему так произошло, весьма непросто. Против нас сегодня играла очень сильная команда, но мы сами во многом виноваты в таком результате", - сказал норвежец.

Напомним, что Сульшер тренирует "МЮ" с декабря 2018 года. В нынешнем сезоне после трех туров чемпионата Англии "красные дьяволы" занимают 16-е место.

Новым главным тренером "Уфы" стал Рашид Рахимов, информирует официальный сайт клуба. Накануне специалист провел первую тренировку в новой команде. По неподтвержденным данным, еще одним кандидатом на освободившуюся должность был бывший наставник "Краснодара" и "Спартака" Олег Кононов. Однако руководство "Уфы" выбрало Рахимова.

Последним клубом Рашида Маматкуловича был "Ахмат", в котором он с небольшим перерывом работал с 2013 по 2019 год. При нем грозненцы в 2017 году заняли высокое место в истории в РПЛ (пятое). В сентябре 2019 года Рахимов покинул свой пост.

В последнем матче "МЮ" проиграл на своем поле лондонскому "Тоттенхэму" со счетом 1:6

Об уходе теперь уже бывшего главного тренера "Уфы" Вадима Евсеева стало известно на прошлой неделе. После успешного прошлого сезона, в котором футболисты Евсеева до последних туров бились за попадание в еврокубки, в нынешнем клуб переживает не самые простые времена. После 10 туров уфимцы занимают 15-е место.

Справедливости ради, в летнее межсезонье команда потеряла сразу нескольких лидеров: Даниила Фомина, Остона Урунова. И это, безусловно, повлияло на результат. Хотя сам Евсеев считает, что дело не только в уходе ведущих игроков.

- Ушла "химия". Изменилось настроение, ожидания. Я благодарен "Уфе" за то, что полтора года назад она поверила в меня, - написал Евсеев в "Инстаграме".

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