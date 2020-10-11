Стал известен арбитр матча Россия - Венгрия

Новости

Карантин в Израиле привел к имущественным и трудовым спорам 12:05
СМИ: "Манчестер Юнайтед" готовится уволить Сульшера 12:03
Власти Мехико убрали с центральной улицы статую Колумбу 11:56
Мишустин выделил почти 5 млрд рублей на обеспечение водоснабжения в Крыму 11:54
Премьер Баварии предложил ввести по всей ФРГ штраф за нарушение масочного режима 11:23
На Оке получил пробоину теплоход "Бородино" 11:19
МО Армении: БПЛА поставляются в Азербайджан под видом гуманитарных грузов 10:54
Рахимов назначен главным тренером "Уфы" 10:51
Стороны конфликта в Карабахе обмениваются заявлениями о несоблюдении перемирия 10:40
Запуск американского пилотника Crew Dragon к МКС перенесли на ноябрь 10:36
Власти Подмосковья считают своей задачей не допустить введение карантина 09:57
Число случаев заражения коронавирусом в Индии превысило 7 миллионов 09:54
Страны ЕС согласовали систему "вирусных зон" по принципу светофора 09:47
Еще 1186 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 09:15
Британский журналист рассказал о заражении американцами Тихого океана 09:06
Россиянам рассказали, в какой валюте лучше хранить сбережения 09:00
Бродвейские театры не откроются до мая 08:44
Посольство РФ в Латвии осудило депортацию российского ветерана 08:39
Ракету "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем установили на стартовую площадку 08:34
В Таиланде 20 человек погибли при столкновении поезда с автобусом 08:27
Назван особенно опасный симптом простуды 08:12
В результате стрельбы в Денвере погиб один человек 07:46
Четыре человека погибли в автоаварии в Вологодской области 07:27
В центре Гамалеи рассказали о реакциях на вакцину от COVID-19 у мужчин и женщин 06:51
В Таджикистане стартовали президентские выборы 06:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему так злободневна дискуссия, которую вели 100 лет назад Ленин и Уэллс
Почему так злободневна дискуссия, которую вели 100 лет назад Ленин и Уэллс
Оперштаб ответил на вопросы по переводу москвичей на удаленку
Оперштаб ответил на вопросы по переводу москвичей на удаленку
Послушайте голос Левитана из 1941-го: "Мы победим грипп!"
Послушайте голос Левитана из 1941-го: "Мы победим грипп!"
11.10.2020 12:09
Рубрика: Спорт

Стал известен арбитр матча Россия - Венгрия

Текст: Артур Нанян
Англичанин Майкл Оливер будет главным судьей матча между Россией и Венгрией в Лиге наций, который состоится в следующую среду. Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.
Фото: REUTERS/Will Oliver Фото: REUTERS/Will Oliver
Фото: REUTERS/Will Oliver

Ассистентами Оливера будут его соотечественники Стюарт Берт и Саймон Беннетт. Резервным арбитром назначен Дэвид Кут.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Футбольный арбитр Сергей Карасев заразился коронавирусом

В то же время стало известно, что российская бригада судей во главе с Виталием Мешковым получила назначение на поединок Лиги наций между Исландией и Бельгией, который пройдет в тот же день, что и матч россиян с венграми.

Ассистентами Мешкова будут Алексей Лунев и Дмитрий Сафьян, резервным арбитром - Сергей Лапочкин.

Спорт Футбол Лига наций Спортивные организации Российский футбольный союз Сборная России по футболу Лига наций 2020/2021

Главное сегодня

Власти Подмосковья считают своей задачей не допустить введение карантина
Опубликован проект расписания ЕГЭ на 2021 год
Интервью с руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой. Главное
Россияне перестали интересоваться удаленной работой
В центре Гамалеи рассказали о реакциях на вакцину от COVID-19 у мужчин и женщин
Боярский считает "Спартак" "мизерным соперником" для "Зенита"
Российский боксер осужден в США за нападение на женщину