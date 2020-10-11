Стал известен арбитр матча Россия - Венгрия

Англичанин Майкл Оливер будет главным судьей матча между Россией и Венгрией в Лиге наций, который состоится в следующую среду. Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.
Фото: REUTERS/Will Oliver
Ассистентами Оливера будут его соотечественники Стюарт Берт и Саймон Беннетт. Резервным арбитром назначен Дэвид Кут.
В то же время стало известно, что российская бригада судей во главе с Виталием Мешковым получила назначение на поединок Лиги наций между Исландией и Бельгией, который пройдет в тот же день, что и матч россиян с венграми.
Ассистентами Мешкова будут Алексей Лунев и Дмитрий Сафьян, резервным арбитром - Сергей Лапочкин.