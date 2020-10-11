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11.10.2020 15:24
Рубрика: В мире

Стамбулу угрожают попугаи

Текст: Константин Волков
Фото: Jakub Hałun/wikipedia.org Фото: Jakub Hałun/wikipedia.org
Фото: Jakub Hałun/wikipedia.org

Кольчатые (ожереловые) попугаи стали образовывать большие колонии практически во всех районах Стамбула, при этом они захватывают гнезда и места обитания у ворон, белок и летучих мышей. Такие заявления стамбульских биологов цитирует турецкая газета Hurriyet.

Фото: iStock
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Кольчатые попугаи, традиционно обитавшие в Южной Азии и Восточной Африке, стали появляться в парках Стамбула в 1996-м году. Тогда в стамбульском районе Бейкоз перевернулся автомобиль, перевозивший несколько сотен этих птиц. Попугаи после аварии разлетелись и прижились в мегаполисе. Изначально они освоили центральные парки Гюльхане рядом со Святой Софией и Йылдыз, однако в последнее время популяция тропических птиц увеличилась и они стали заселять другие районы Стамбула. "Еще пять лет назад попугаев в городе были сотни, а сейчас их около шести тысяч", утверждают биологи. При этом они расселяются по всей стране - в Турции уже насчитывается порядка 10 тысяч особей кольчатых попугаев, особенно много их, помимо Стамбула, живет в Измире.

Размножению птиц способствует достаточно мягкий климат Стамбула (для кольчатых попугаев комфортной температурой считается 15 градусов тепла), а также большое количество еды.

Что интересно, с начала XXI века кольчатые попугаи стали все активнее расселяться по Европе, хотя еще тридцать-сорок лет назад обитали исключительно в своих привычных ареалах.

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