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Рубрика: Экономика

Забота о будущем

Сформировать добровольные пенсионные накопления россиянам поможет страхование жизни
Текст: Анна Белова
Российская газета - Спецвыпуск № 229(8283)
Одним из важных факторов успешного развития пенсионной системы в России является широкое внедрение модели добровольных пенсионных накоплений. И страховщики жизни должны принять активное участие в этом процессе, рассказал в интервью "Российской газете" генеральный директор страховой компании КАПИТАЛ LIFE (ООО "Капитал Лайф Страхование Жизни") Евгений Гуревич.
Евгений Гуревич: Чем больше игроков в системе добровольных пенсионных накоплений, тем шире выбор у потребителя. Фото: Роман Макаов Евгений Гуревич: Чем больше игроков в системе добровольных пенсионных накоплений, тем шире выбор у потребителя. Фото: Роман Макаов
Евгений Гуревич: Чем больше игроков в системе добровольных пенсионных накоплений, тем шире выбор у потребителя. Фото: Роман Макаов

Евгений Романович, насколько модель добровольных накоплений, по вашему мнению, актуальна для российской пенсионной системы?

Фото: iStock
Размер страховой пенсии не смогут уменьшить

Евгений Гуревич: Добровольные пенсионные накопления - это традиционный и эффективно работающий механизм в пенсионных системах большинства развитых стран. Люди берут ответственность за свое будущее с первых лет трудовой деятельности. Дальше возникает вопрос финансовых инструментов, которые помогают формировать накопления на протяжении всей жизни и дают гарантии достойного существования после выхода на пенсию. Одним из самых эффективных инструментов, который создан для этих целей, является страхование жизни. Страховые компании не только являются одним из самых надежных институтов сохранения вложений, но и обеспечивают граждан страховой защитой на случай непредвиденных обстоятельств. В комплексе получается уникальный функционал для целей долгосрочного пенсионного обеспечения и защищенности жизни и здоровья людей. Я уверен, что развитие добровольного пенсионного страхования и активное участие в этом процессе страховщиков жизни - это важнейший фактор как для развития нашего рынка, так и для развития всей пенсионной системы.

Как страховщики жизни могут помочь в этом процессе?

Евгений Гуревич: Чем больше будет различных пенсионных программ и продуктов, а также представителей различных сегментов финансового рынка, которые их предлагают, тем шире будет выбор у потребителя и тем качественнее станет в итоге его пенсионное обеспечение. Сегодня резервы страховщиков жизни составляют почти 1,2 триллиона рублей и к концу 2020 года превысят объемы резервов негосударственных пенсионных фондов (НПФ), сформированных в рамках добровольного пенсионного страхования. И это не просто резервы, а сверхнадежные инвестиции, в том числе в государственные обязательства.

Кроме того, по инициативе Банка России на рынке страхования жизни в ближайшее время появится государственная система гарантирования. Таким образом, страховщики жизни могут и должны стать активными участниками пенсионной системы. Соответствующие предложения о встраивании страхования жизни в систему добровольного пенсионного страхования, в том числе путем унификации налоговых льгот для клиентов по всем пенсионным продуктам, мы уже направили через Всероссийский союз страховщиков в Министерство финансов РФ в рамках процесса формирования стратегии российского страхового рынка.

Что еще страховщики жизни могут предложить клиентам в рамках развития пенсионной системы?

Евгений Гуревич: Мы являемся одной из крупнейших отраслей, работающих с долгосрочными накоплениями россиян, и готовы внести значительный вклад в дело популяризации пенсионных инициатив и развития добровольной пенсионной системы. Страховщики жизни обладают развитыми розничными, в том числе агентскими сетями и имеют значительный опыт работы с миллионами физических лиц, который, уверен, будет востребован в рамках реализации инициатив по совершенствованию и развитию пенсионной системы.

Фото: iStock
После ОСАГО потребители и страховщики чаще всего спорят о "жизни"

Еще один важный аспект - это работа страховщиков жизни на стыке страхования и медицины, так как мы как никто другой заинтересованы в том, чтобы наш клиент жил максимально долго - накапливал вместе с нами и был здоровым.

Все это позволяет говорить о реальной пользе, которую страховщики жизни приносят и будут приносить обществу, являясь активными участниками процессов формирования долгосрочных пенсионных накоплений и помогая россиянам ответственно относиться к собственному будущему.

Экономика Страхование

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