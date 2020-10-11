Российский союз автостраховщиков отчитался о пресечении в 2019 году более 50 попыток незаконного получения компенсационных выплат по моторным видам страхования на сумму более 16 миллионов рублей.

Несмотря на успехи в борьбе с так называемыми автоюристами, еще не во всех регионах удалось пресечь их деятельность, рассказала "РГ" директор юридического департамента компании "Ингосстрах", член правления компании Татьяна Комарова.

Какая сейчас ситуация с мошенничеством в моторном страховании?

Татьяна Комарова: Для всего рынка эта проблема по-прежнему все еще актуальна, наша компания сталкивается с ней чаще всего в Южном федеральном округе, который давно является регионом-лидером по "токсичности" для страховщиков. Мошенники наносят ущерб не только бизнесу, но и добросовестным страхователям, убеждая их в том, что выплаты получить сложно, это долгий процесс, страховщики якобы никогда не платят в полном объеме и т.д. Так называемые автоюристы стараются решить вопрос сразу на месте ДТП, выплатив страхователю небольшую сумму и через переуступку права требования по выплатам продолжая с нами различные тяжбы.

Страхователь из-за этого лишается возможности получить полное возмещение ущерба. Как показывает практика, водители, которые переуступили свои права, получают примерно 50-60 процентов от тех выплат, которые им полагались. Еще один неприятный сюрприз - это необходимость заплатить налог на суммы, полученные сверх страхового возмещения (штрафы, пени и дополнительные издержки). А если права на возмещение по страховому договору переданы по договору цессии, страхователь лишается возможности обратиться к финансовому уполномоченному для того, чтобы узнать справедливую цену ДТП и получить доплату.

Из-за "автоюристов" водители получают только 50-60 процентов положенных страховых выплат

"Ингосстрах" уделяет большое внимание информированию граждан обо всех этих рисках. В особо токсичных регионах, в частности в Краснодарском крае, мы развешиваем баннеры, раздаем буклеты, каждый раз при заключении договора страхования разъясняем страхователям, что в случае ДТП необходимо сразу обращаться в страховую компанию, ни в коем случае не подписывать пустые бланки.

Повлияла ли на активность мошенников пандемия?

Татьяна Комарова: Мошенники никуда не исчезли. Просто связанные с пандемией ограничения привели к тому, что люди какое-то время никуда не выезжали, не пользовались личным транспортом. В тех же токсичных регионах карантины были очень жесткие, люди передвигались по пропускам. Однако все заявления на возмещение ущерба, поданные в суды до марта, начали рассматриваться в июне, когда суды вновь заработали. То есть был такой отложенный эффект. Сейчас все работает в штатном режиме, поэтому можно сказать, что пандемия никак не повлияла на ситуацию.

Изменилась ли позиция судов в рассмотрении дел?

Татьяна Комарова: Суды стали более внимательно относиться к таким делам, поскольку Верховный суд постоянно дает разъяснения по тем или иным вопросам. Последние разъяснения были в марте. Также повлияло появление института финансового уполномоченного. У судов в разных регионах России нет четкого единообразного подхода к рассмотрению дел по моторным видам страхования. В регионах, где таких заявлений много, в том же Краснодарском крае, эти дела рассматриваются быстро, на них выделяется мало времени, поэтому качество рассмотрения дел не такое, как нам хотелось бы.

Есть ли регионы, в которых ситуация со страховым мошенничеством улучшилась?

Татьяна Комарова: Для нас традиционно токсичным регионом долгое время была Камчатка. Буквально пару лет назад там ситуация была, наверное, даже хуже, чем на юге. Но сегодня все очень серьезно изменилось, в том числе благодаря правоохранительным органам. У нас были выездные совещания, в ходе которых проблему совместно обсуждали правоохранительные органы, прокуратура, Всероссийский союз страховщиков.

ЦБ РФ сообщает о снижении количества жалоб на страховые компании, как и институт финуполномоченного. Вы согласны с такой тенденцией?

Татьяна Комарова: Нужно отметить, что в отношении "Ингосстраха" нельзя выделить период, в который поступало бы значительное количество жалоб страхователей. Общая же тенденция по снижению количества обращений к ЦБ - это следствие разрешения претензий страхователей на этапе обращения к финансовому уполномоченному. Финансовый уполномоченный работает почти год, из всех обращений более чем в 80 процентов случаев он соглашается с нашим ранее принятым решением по выплатам. Что говорит о том, что выплаты производятся в соответствии с законодательством.

Я считаю, что служба финансового омбудсмена - это эффективный и правильный институт, поскольку он выступает независимым арбитром в споре между поставщиком и потребителем страховой услуги, в целом это способствует повышению степени доверия граждан к страхованию. Важно, что этот институт бесплатен для страхователя. Достаточно обычного заявления, нет необходимости в дополнительной квалифицированной помощи. Не надо платить госпошлину, представлять свои интересы в суде. К тому же за любое пересмотренное решение страховщику нужно платить 45 тысяч рублей. Поэтому теряется экономическая целесообразность попытаться занизить ущерб.

Что еще необходимо предпринять для улучшения ситуации с мошенничеством?

Татьяна Комарова: На законодательном уровне уже сделано многое, однако хотелось бы развития в уголовно-процессуальном праве. Уже давно обсуждается необходимость создания в правоохранительных органах специализированных подразделений, которые рассматривали бы преступления в сфере страхования. Сейчас для этого предусмотрена единственная статья в Уголовном кодексе РФ - 159 ч.5. Но по этой статье не наработана практика, нет узкоспециализированных следователей, которые занимались бы только такими делами. Есть предложения ввести институт страховых детективов или наделить службы безопасности страховщиков хотя бы минимальными полномочиями вести доследственную работу по случаям страхового мошенничества. Это направление до сих пор остается недоработанным. Только комплексные меры по упорядочиванию судебной практики, повышению уровня судебной экспертизы и вовлеченность полиции будут способствовать эффективной борьбе с преступными схемами в сфере страхования.

Как клиентам не попасть в сети к мошенникам?

Татьяна Комарова: До приезда сотрудника ДПС не признавать своей вины, не оформлять на месте ДТП доверенность, договор цессии, оформлять страховку только у проверенных агентов или на официальном сайте страховщика.