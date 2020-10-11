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11.10.2020 09:47
Рубрика: В мире

Страны ЕС согласовали систему "вирусных зон" по принципу светофора

Текст: Максим Макарычев
Фото: EPA-EFE/JAMES ROSS AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT Фото: EPA-EFE/JAMES ROSS AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT
Фото: EPA-EFE/JAMES ROSS AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT

Страны ЕС согласовали систему "вирусных зон" по принципу светофора. Согласно плану, регионы Европейского союза со следующей недели будут обозначены зеленым, желтым или красным цветами в зависимости от количества случаев заражения и действия ограничительных мер в каждой стране блока.

Фото: AP Photo/Matt Dunham
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Зеленый статус будет применяться к регионам с менее чем 25 инфекциями на 100 тысяч человек за 14 дней, и где процент положительных тестов ниже четырех. Красный цвет означает уровень инфицирования 50 или более и положительный результат 4 процента или более. Идея заключается в том, что все страны предоставят доступ иностранцам только в зеленые зоны. Желтый цвет означает, что регионы зеленой зоны в ближайшее время из-за роста инфекций могут перейти на красный уровень.

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний будет еженедельно предоставлять рекомендации властям стран-членов ЕС для обновления цвета зон распространения вируса. В то время как отдельные страны ЕС могут определять свои собственные ограничительные меры, им будет рекомендовано быть последовательными, например, установив одинаковые нормы для всех красных зон, сообщает Reuters. По оценке экспертов, основываясь на нынешнем резком росте числа случаев заболевания COVID-19 в Европе, только несколько регионов ЕС можно будет квалифицировать как зеленые - это большая часть восточной Германии, некоторые страны Северной Европы и Балтии, Кипр, некоторые регионы Болгарии и Греции и одна провинция в Италии. В штаб-квартире ЕС рекомендуют, чтобы ограничения носили "не дискриминационный, соразмерный характер" и не нарушали один из основных принципов Евросоюза - свободное перемещение граждан.

По мере роста числа случаев инфицирования во многих европейских странах, включая Германию, Бельгию, Нидерланды, Великобританию, Испанию и Францию, ежедневно диагностируется больше новых случаев заражения на душу населения, чем в Соединенных Штатах, отмечает университет Джона Хопкинса. Несколько стран в конце недели сообщили о 14-дневных показателях, превышающих 200 случаев заражения на 100 тысяч населения. Уровень заболеваемости за 14 дней в Чехии составляет рекордные для Европы 398 случаев, в Испании - 307, во Франции - 260,2 на 100 тысяч населения. В Нидерландах этот показатель вырос до 304,3, власти Бельгии также сообщили о высоком уровне инфицирования в 277,7 случаев на 100 тысяч населения.

В субботу Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала Европу принять более решительные меры по локализации всплесков заболевания коронавирусом, которые произошли на континенте в конце сентября и демонстрируют тенденцию устойчивого роста. За последние 24 часа количество случаев заражения в странах ЕС суммарно превысило отметку в 100 тысяч. При этом во Франции за последние 24 часа выявлено более 27 тысяч случаев заболевания COVID-19.

В мире Европа Пандемия коронавируса COVID-19

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