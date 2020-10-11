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Рубрика: В мире

Трамп обвинил демократов в переносе рабочих мест в Китай

Дональд Трамп в ходе первого после болезни публичного выступления в пух и прах раскритиковал своего оппонента на предстоящих выборах Джозефа Байдена. В его лице действующий президент обвинил всю Демократическую партию США в "предательстве афроамериканцев и представителей испаноязычного сообщества", а также в переносе рабочих мест в Китай, передает ТАСС.

Фото: AP Photo/Alex Brandon
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"Политика демократов заключается в том, чтобы не приносить ничего, кроме бедствий, бедности и проблем", - заявил Трамп и добавил, что Байден "предал афроамериканцев и испаноязычных американцев".

По словам Трампа, демократы "полвека переносили рабочие места в Китай" и пообещал вернуть эти вакансии американцам.

Напомним, что до выборов осталось менее месяца и и что 3 ноября в США будут избраны президент и вице-президент, 35 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей Конгресса, 13 губернаторов штатов и территорий, а также местные органы власти.

В мире США Выборы президента США-2020

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