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11.10.2020 23:12
Рубрика: В мире

Трамп излечился от COVID-19

Текст: Александр Гасюк
Российская газета - Столичный выпуск № 229(8283)
В субботу мир наблюдал за очередным американским политическим шоу под названием "чудесное исцеление президента США Дональда Трампа от COVID-19". Именно так можно охарактеризовать стремительное выздоровление хозяина Белого дома от опасной болезни и его немедленное публичное включение в подходящую к финишу президентскую гонку в США.

Спустя всего неделю с момента выявления у Дональда Трампа COVID-19 американский лидер, "накачанный" военными медиками специальным коктейлем из противовирусных антител, провел первую после болезни очную встречу со своими сторонниками. "Я чувствую себя замечательно. Спасибо всем за ваши молитвы", - под аплодисменты собравшихся на южной лужайке Белого дома нескольких сотен фанатов сказал с балкона своей резиденции Трамп. Его лечащие доктора дают положительный медицинский и имеющий прямое политическое измерение диагноз - Дональд Трамп больше не заразен.

Фото: REUTERS/JONATHAN ERNST
NYT: Лечение Трампа от коронавируса стоило более 100 тысяч долларов

Тем не менее вторые теледебаты кандидатов в президенты США, намеченные на 15 октября, были отменены по соображениям безопасности. С учетом того, что первую словесную схватку Трампа и его конкурента-демократа Джозефа Байдена, по мнению комментаторов, выиграл скорее представитель демпартии, время работает против нынешнего хозяина Белого дома. И стремительное возобновление предвыборных митингов после быстрой поправки Трампа от коронавируса призвано переломить ситуацию. То, что шансы добиться паритета в рейтингах с Байденом у него все же есть, отмечают многие американские обозреватели.

В мире США Дональд Трамп Пандемия коронавируса COVID-19

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