Трусова выиграла московский этап Кубка России

Александра Трусова стала победительницей турнира одиночниц на втором этапе Кубка России по фигурному катанию, который проходит на льду арены "Мегаспорт" в Москве.

После короткой программы Трусова, которая в межсезонье перешла тренироваться к Евгению Плющенко, уступала Камиле Валиевой и Дарье Усачевой, с которыми еще недавно каталась в одной группе - у Этери Тутберидзе. Причем Валиевой Саша проиграла почти десять баллов. 14-летняя дебютантка взрослых стартов чуть не превзошла мировой рекорд Алены Косторной, получив от судей 85,10 балла.

Но основная борьба развернулась в произвольной программе, где фигуристки могут исполнять четверные прыжки.

У Камилы Валиевой прокат получился не очень удачным. Как выразилась заслуженный тренер Татьяна Тарасова, комментировавшая соревнования, Валиеву "колбасило". Фигуристка упала четверного тулупа, хотя затем чисто исполнила каскад четверной тулуп - двойной тулуп. Были проблемы и с тройным лутцем - одно падение и одно плохое приземление. Трусова тоже откаталась не без ошибок, но взяла количеством "квадов". С ошибкой на приземлении она сделала четверной лутц, исполнила каскад четверной тулуп - тройной тулуп и одиночный четверной тулуп.

В итоге Саша набрала 164,82 балла за произвольную программу и 240,59 в сумме за два проката и поднялась на первое место. Камила Валиева стала второй (233,70), Дарья Усачева - третьей (233,20).