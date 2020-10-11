Украина уступила Германии в матче Лиги наций

Сборная Украины на своем поле проиграла команде Германии в матче третьего тура Лиги наций со счётом 1:2.

Немцы после двух туров имели в своем активе две ничьи с командами Испании и Швейцарии, украинская же команда выиграла у швейцарцев, крупно уступив Испании.

Сборная Германии повела в счёте после удара Маттиаса Гигиена в первом тайме. Сразу после перерыва Леон Горецка во второй раз поразил ворота хозяев. Ближе к концу встречи команда Андрея Шевченко сумела отыграть один мяч. Пенальти реализовал Руслан Малиновский.

В другом матче группы испанцы, благодаря году Микеля Оярсабаля, переиграли Швейцарию - 1:0.

Сборная Испании лидирует в группе с семью очками, у команды Германии - 5. Далее расположились Украина - 3, и Швейцария - 1.

В Лиге С Люксембург переиграл Кипр - 2:0, а Черногория с таким же счётом победила Азербайджан.

В Лиге D Фарерские острова и Латвия сыграли вничью - 1:1, Андорра и Мальта не смогли открыть счет - 0:0. Гибралтар на выезде переиграл Лихтенштейн - 1:0.