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11.10.2020 19:37
Рубрика: В мире

Экскурсия за радиацией

Украинских школьников зазывают в чернобыльскую зону
Текст: Николай Долгополов (ликвидатор чернобыльской аварии)
Российская газета - Федеральный выпуск № 229(8283)
Сообщение повергло в шок: школьников Украины старше 12 лет приглашают на экскурсию в зараженную зону. Уровень радиации снизился, что правда, а в виде главной предосторожности детей будут пускать в туалет только в санитарных зонах.

Объяснение странного решения Ассоциации чернобыльских туроператоров столь же глупо, как и само решение, которое в украинских социальных сетях называют "идиотизмом". У подростков якобы надо формировать чувство национального самосознания.

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС
Борьба с пандемией похожа на ту, что шла за жизнь после аварии в Чернобыле

И для этого детей отправляют по самым опасным местам 30-километровой зоны. Помню и уничтоженный радиацией "рыжий лес", где можно было подхватить смертельную дозу радиации. И уж, конечно, еще один путь смертельно-экскурсионного маршрута городок Припять. Именно в нем, а не в Чернобыле разыгрывались в 1986-ом самые трагические события, к которым привела авария на 4-м блоке.

Сколько людей тогда получили радиационные дозы, несовместимые с жизнью, какое количество ликвидаторов превратились в инвалидов... Один случайный шаг "в грязь", так называли мы невидимое и пораженное опаснейшими веществами место, и дозиметр, которым измеряли нас, каждый день въезжавших и выезжавших из зоны, зашкаливал.

Да, с годами положение улучшалось. Но каков период распада опаснейших веществ, никто точно на 100 процентов сказать не может. Та катастрофа была первой, ее последствия еще не изучены, они только дают о себе знать, самым неожиданным образом проявляются. Их еще изучают.

Я вообще против такого экстремального туризма. Не нужны Чернобылю никакие экскурсии. Поездки сталкеров, блогеров и прочих экстремалов заканчиваются порой печально. То они потеряются, что немудрено, в зоне, то вдруг возникает риск получить свою прятавшуюся годами дозу. Поездки взрослых экскурсантов более организованны, хотя непонятно, зачем они, что дают, какие впечатления оставляют. Для меня все эти пусть и разрешенные визиты что пляски на костях.

А теперь вот дошло и до детей, чье национальное самосознание решили пробудить таким странным способом. Неужели кто-то думает, что в автобусах будут передвигаться паиньки-экскурсанты, твердо следующие всем правилам? Тут еще и пандемия, лютующая на Украине, как и в других странах. Но ведь часами сидя в автобусе, масочный режим почти невозможно соблюдать не только детям, но и взрослым. Какое тут воспитание самосознания. Двойной риск. Призываю: не ездите в Чернобыль. Оставьте его в вековом покое. Ведь он и не думает расставаться с нами.

В мире экс-СССР Украина Авария на Чернобыльской АЭС

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