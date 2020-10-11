На 55-м году из жизни ушел бывший игрок московского "Спартака" и сборной России Василий Кульков. В последнее время он боролся с раком, а добил экс-футболиста перенесенный коронавирус. Василий умер 10 октября в реанимации. В день, когда у него была назначена плановая операция.

Вместе с Кульковым ушла и частичка моего детства. Кульков ведь одна из первых футбольных фамилий, врезавшихся мне в память из разговоров с отцом. Я потом у него спрашивал, а почему, собственно, Кульков. "Очень талантливый, быстро закрепился в составе "Спартака" и сборной, - объяснял мне отец. - А главное - такой честный, живой, настоящий".

Это впечатление, которое складывалось о Кулькове у болельщиков, подтверждали и те, кто играл с ним плечом к плечу. "Ушел Вася Кульков... - написал в соцсетях Александр Мостовой, который знал Василия как никто другой. - Мы дружили, по сути, с первых шагов нашего футбольного пути, начинали вместе у Романцева в "Красной Пресне", затем были "Спартак", "Бенфика", сборная... А потом жизнь разбросала нас всех. Без сомнения, Василий был игроком большого и разностороннего таланта и в то же время скромным и мужественным человеком. Человеком светлым и невероятно добрым".

Футбольная карьера Кулькова с его-то возможностями, наверное, могла сложиться и ярче. Стремительно став основным в "Спартаке", он рано уехал покорять заграницу, поиграв за португальские "Бенфику", "Порту", британский "Миллуол". Трижды возвращался к "красно-белым". Но главное, что, несмотря на изгибы своей судьбы, Кульков всегда оставался и останется любимым многими.