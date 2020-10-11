Пандемия коронавируса внесла свои коррективы буквально во все сферы жизни, в том числе в путешествия. В этом году стало меньше тех, кто рискует отправиться в поездку без страховой защиты.

"Стало больше туристов, готовых покупать страховые полисы как для путешествия по России, так и за рубежом", - говорит управляющий продуктом Управления личного страхования и страхования выезжающих за рубеж компании "РЕСО-Гарантия" Мария Простова.

Классический страховой полис ВЗР гарантирует оплату расходов за оказание медицинской помощи, если турист заболел или с ним случился несчастный случай и требуется госпитализация, если турист потерял багаж или документы.

Страховка помогает существенно сэкономить, ведь если турист окажется в больнице за рубежом, он сможет пройти лечение и получить необходимую помощь за счет страховой компании. В некоторых странах, например в Шенгенской зоне, можно путешествовать исключительно со страховым полисом. Договор страховки для шенгена должен покрывать весь период нахождения туриста за рубежом, причем действовать такая страховка будет не только в той конкретной стране, куда направляется путешественник, а на всей территории Шенгенского соглашения.

Сегодня, когда аббревиатуру COVID-19 знает даже ребенок, большинство страховых компаний включило лечение от этого заболевания в страховые полисы выезжающих за рубеж. Более того, некоторые страны, в том числе страны Шенгенского соглашения, не принимают гостей без страховок с лечением от коронавируса.

Почти все страховые компании покрывают заболевание COVID-19 в путешествии

"Почти все российские страховые компании покрывают заболевание COVID-19 в путешествии стандартным полисом, без доплат, но у некоторых есть ограничения в покрытии, - рассказывает генеральный директор сервиса электронного страхования Cherehapa Максим Пичугин. - Это значит, что лечение застрахованного, заболевшего COVID-19, будет осуществляться в ограниченном лимите (например, 2500 или 5000 долларов при общей страховой сумме 50 000 долларов). Кроме того, в страховом полисе должно быть прописано, что покрывается лечение COVID-19, так как многие страны просят при въезде предъявить именно такую страховку".

Страховщики говорят, что уже были страховые случаи лечения от коронавируса, но их пока совсем немного. Однако туристы с большой опаской относятся к любому недомоганию, которое случается во время поездки, и спешат сразу же исключить COVID-19, протестировав себя и своих близких за счет страхового покрытия.

"Много обращений поступает от туристов с просьбой протестировать их на COVID-19 при малейшем недомогании, но у заболевания есть определенные симптомы, при наличии которых проводится тестирование, - поясняет Максим Пичугин. - Профилактическое тестирование страховкой не покрывается. Так, например, в Турции, если у туриста диагностируют COVID-19, то в зависимости от состояния здоровья принимается решение, помещать ли больного в стационар или изолировать для лечения в отеле, в котором у путешественника забронирован номер. При этом с заболевшим изолируются все лица, совершающие совместную поездку, вся семья. На время изоляции отель обеспечивает изолируемых питанием в соответствии с оплаченной программой отдыха. Лечение покрывается страховкой".

Страховщики говорят, что пандемия подстегнула туристов не просто чаще покупать страховые полисы, но подходить к этому вопросу осознанно, читать то, что написано мелким шрифтом и заранее проигрывать всевозможные сценарии, выбирая наиболее подходящий для себя набор опций страхового покрытия.

"Мы видим, что независимо от направления путешествия - Россия это или зарубежье - туристы стали более осмысленно подходить к выбору и покупке страховки, - говорит Максим Пичугин. - Если до пандемии в большинстве случаев страховка для путешествий покупалась абы какая, лишь бы подешевле, то сейчас многие перед покупкой хотят ознакомиться с содержанием полиса и условиями, задают вопросы".

Если раньше путешествующий выбирал по принципу "самое дешевое", то сейчас он ищет наиболее оптимальное для себя и своих задач предложение. В этом году страховые компании отметили, что много туристов выбрали путешествие по России, в частности в горы. Увеличился спрос на страховки с так называемым спортивным расширением, т.к. в горах может случиться все, что угодно. Кроме того, некоторые страховые компании дают возможность удаленно докупать некоторые опции к страховому путешествию, уже находясь в поездке. По оценке экспертов, в ближайшей перспективе будет появляться все больше "гибких" страховых продуктов, с различным набором опций, которые можно будет "включать" или "отключать" по желанию застрахованного лица, а также нишевые продукты.

Комментарий

Вера Гезердава, заместитель генерального директора по управлению продажами, Блок управления продажами Страхового Дома ВСК:

Фото: Пресс-служба Страхового Дома ВСК

Сокращение авиасообщения из-за пандемии напрямую повлияло на динамику сегмента ВЗР, так как спросом пользуются только те страны, которые открыты для туризма. Безусловно, наибольшую долю в продажах составляют договоры на поездку в Турцию, как наиболее массовое из открытых зарубежных направлений, куда, в том числе, едет довольно большой поток неорганизованных (самостоятельных) туристов.

Клиенты активно интересуются и консультируются покрытием в отношении коронавирусной инфекции COVID-19, но, получив информацию о наличии покрытия, покупают, как и ранее, в основном стандартные программы. Дело в том, что коронавирусная инфекция является инфекционным заболеванием, относится к внезапным заболеваниям и входит в любое покрытие по полисам ВЗР Страхового Дома ВСК, а именно:

- обращение к врачу при появлении симптомов;

- назначенные врачом тесты (в том числе на COVID-19) и анализы;

- госпитализация в стационар или лечение "на дому" в пределах срока 14 дней, прописанного врачом (в этом случае оплате подлежит стоимость гостиничного номера в лимите по договору страхования);

- оплата обратных билетов по окончании лечения для застрахованного, которому был установлен COVID-19, и его детей (если застрахованный являлся единственным взрослым, их сопровождающим).

Стоить отметить, что у клиентов туроператоров - партнеров пользуется спросом также дополнительная программа страхования от невыезда, предполагающая возврат стоимости тура в случае отмены поездки, в том числе по причине диагностирования COVID-19.

"Визитной карточкой" этого сезона стало страхование путешествий по России, как и сами путешествия по нашей стране. Количество оформленных страховых полисов на территорию России возросло в несколько раз относительно прошлых лет, их доля в общем объеме проданных договоров составляет 20-25 процентов. Но в абсолютном выражении и по отношению к общему количеству путешествий по РФ это по-прежнему капля в море. В первую очередь страхованием интересуются те, кто в путешествии планирует заниматься активным отдыхом, а также семьи с детьми.

Если ранее при покупке туристического пакета для поездки за рубеж страховка была фактически обязательным вмененным элементом, туристы, не желая тратить на нее много денег, выбирали самый дешевый вариант, порой с достаточно узким покрытием рисков. Сейчас же, в условиях пандемии, наблюдается более основательный и ответственный подход к вопросам здоровья в таких поездках. Путешественники, вне зависимости от направления, больше внимания стали уделять вопросам своего самочувствия и возможным рискам, а также более внимательно подходят к выбору страховой программы. Отправляясь в поездку по России, многие уже не рассчитывают только на обязательное медицинское страхование.

При приобретении страховки для путешествий мы всегда рекомендуем детально изучить программу, ее наполнение, в каких случаях и для каких целей тот или иной полис предназначен. Например, расширенные страховки позволят нашим туристам, решившим отправиться в путешествие, минимизировать риски дополнительных затрат. Конечно, при выборе важнейшим критерием должна быть возможность получения быстрой и качественной медицинской помощи как на территории России, так и за границей.