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11.10.2020 22:10
Рубрика: Экономика

В горы под защитой

В этом году россияне стали страховать свои поездки по стране
Текст: Евгения Мамонова
Российская газета - Спецвыпуск № 229(8283)
Пандемия коронавируса внесла свои коррективы буквально во все сферы жизни, в том числе в путешествия. В этом году стало меньше тех, кто рискует отправиться в поездку без страховой защиты.
Немало россиян в этом году решило покорить вершины на родных просторах. Фото: Муса Салгереев / ТАСС Немало россиян в этом году решило покорить вершины на родных просторах. Фото: Муса Салгереев / ТАСС
Немало россиян в этом году решило покорить вершины на родных просторах. Фото: Муса Салгереев / ТАСС

"Стало больше туристов, готовых покупать страховые полисы как для путешествия по России, так и за рубежом", - говорит управляющий продуктом Управления личного страхования и страхования выезжающих за рубеж компании "РЕСО-Гарантия" Мария Простова.

Фото: РИА Новости
В России вырос спрос на страховые полисы в рассрочку

Классический страховой полис ВЗР гарантирует оплату расходов за оказание медицинской помощи, если турист заболел или с ним случился несчастный случай и требуется госпитализация, если турист потерял багаж или документы.

Страховка помогает существенно сэкономить, ведь если турист окажется в больнице за рубежом, он сможет пройти лечение и получить необходимую помощь за счет страховой компании. В некоторых странах, например в Шенгенской зоне, можно путешествовать исключительно со страховым полисом. Договор страховки для шенгена должен покрывать весь период нахождения туриста за рубежом, причем действовать такая страховка будет не только в той конкретной стране, куда направляется путешественник, а на всей территории Шенгенского соглашения.

Сегодня, когда аббревиатуру COVID-19 знает даже ребенок, большинство страховых компаний включило лечение от этого заболевания в страховые полисы выезжающих за рубеж. Более того, некоторые страны, в том числе страны Шенгенского соглашения, не принимают гостей без страховок с лечением от коронавируса.

Почти все страховые компании покрывают заболевание COVID-19 в путешествии

"Почти все российские страховые компании покрывают заболевание COVID-19 в путешествии стандартным полисом, без доплат, но у некоторых есть ограничения в покрытии, - рассказывает генеральный директор сервиса электронного страхования Cherehapa Максим Пичугин. - Это значит, что лечение застрахованного, заболевшего COVID-19, будет осуществляться в ограниченном лимите (например, 2500 или 5000 долларов при общей страховой сумме 50 000 долларов). Кроме того, в страховом полисе должно быть прописано, что покрывается лечение COVID-19, так как многие страны просят при въезде предъявить именно такую страховку".

Страховщики говорят, что уже были страховые случаи лечения от коронавируса, но их пока совсем немного. Однако туристы с большой опаской относятся к любому недомоганию, которое случается во время поездки, и спешат сразу же исключить COVID-19, протестировав себя и своих близких за счет страхового покрытия.

"Много обращений поступает от туристов с просьбой протестировать их на COVID-19 при малейшем недомогании, но у заболевания есть определенные симптомы, при наличии которых проводится тестирование, - поясняет Максим Пичугин. - Профилактическое тестирование страховкой не покрывается. Так, например, в Турции, если у туриста диагностируют COVID-19, то в зависимости от состояния здоровья принимается решение, помещать ли больного в стационар или изолировать для лечения в отеле, в котором у путешественника забронирован номер. При этом с заболевшим изолируются все лица, совершающие совместную поездку, вся семья. На время изоляции отель обеспечивает изолируемых питанием в соответствии с оплаченной программой отдыха. Лечение покрывается страховкой".

Фото: Из архива компании
В компании "Колымская" рассказали, почему важна страховка в путешествиях

Страховщики говорят, что пандемия подстегнула туристов не просто чаще покупать страховые полисы, но подходить к этому вопросу осознанно, читать то, что написано мелким шрифтом и заранее проигрывать всевозможные сценарии, выбирая наиболее подходящий для себя набор опций страхового покрытия.

"Мы видим, что независимо от направления путешествия - Россия это или зарубежье - туристы стали более осмысленно подходить к выбору и покупке страховки, - говорит Максим Пичугин. - Если до пандемии в большинстве случаев страховка для путешествий покупалась абы какая, лишь бы подешевле, то сейчас многие перед покупкой хотят ознакомиться с содержанием полиса и условиями, задают вопросы".

Если раньше путешествующий выбирал по принципу "самое дешевое", то сейчас он ищет наиболее оптимальное для себя и своих задач предложение. В этом году страховые компании отметили, что много туристов выбрали путешествие по России, в частности в горы. Увеличился спрос на страховки с так называемым спортивным расширением, т.к. в горах может случиться все, что угодно. Кроме того, некоторые страховые компании дают возможность удаленно докупать некоторые опции к страховому путешествию, уже находясь в поездке. По оценке экспертов, в ближайшей перспективе будет появляться все больше "гибких" страховых продуктов, с различным набором опций, которые можно будет "включать" или "отключать" по желанию застрахованного лица, а также нишевые продукты.

Комментарий

Вера Гезердава, заместитель генерального директора по управлению продажами, Блок управления продажами Страхового Дома ВСК:

Фото: Пресс-служба Страхового Дома ВСК

Сокращение авиасообщения из-за пандемии напрямую повлияло на динамику сегмента ВЗР, так как спросом пользуются только те страны, которые открыты для туризма. Безусловно, наибольшую долю в продажах составляют договоры на поездку в Турцию, как наиболее массовое из открытых зарубежных направлений, куда, в том числе, едет довольно большой поток неорганизованных (самостоятельных) туристов.

Клиенты активно интересуются и консультируются покрытием в отношении коронавирусной инфекции COVID-19, но, получив информацию о наличии покрытия, покупают, как и ранее, в основном стандартные программы. Дело в том, что коронавирусная инфекция является инфекционным заболеванием, относится к внезапным заболеваниям и входит в любое покрытие по полисам ВЗР Страхового Дома ВСК, а именно:

- обращение к врачу при появлении симптомов;

- назначенные врачом тесты (в том числе на COVID-19) и анализы;

- госпитализация в стационар или лечение "на дому" в пределах срока 14 дней, прописанного врачом (в этом случае оплате подлежит стоимость гостиничного номера в лимите по договору страхования);

- оплата обратных билетов по окончании лечения для застрахованного, которому был установлен COVID-19, и его детей (если застрахованный являлся единственным взрослым, их сопровождающим).

Стоить отметить, что у клиентов туроператоров - партнеров пользуется спросом также дополнительная программа страхования от невыезда, предполагающая возврат стоимости тура в случае отмены поездки, в том числе по причине диагностирования COVID-19.

"Визитной карточкой" этого сезона стало страхование путешествий по России, как и сами путешествия по нашей стране. Количество оформленных страховых полисов на территорию России возросло в несколько раз относительно прошлых лет, их доля в общем объеме проданных договоров составляет 20-25 процентов. Но в абсолютном выражении и по отношению к общему количеству путешествий по РФ это по-прежнему капля в море. В первую очередь страхованием интересуются те, кто в путешествии планирует заниматься активным отдыхом, а также семьи с детьми.

Фото: iStock
В России растет роль страховых брокеров

Если ранее при покупке туристического пакета для поездки за рубеж страховка была фактически обязательным вмененным элементом, туристы, не желая тратить на нее много денег, выбирали самый дешевый вариант, порой с достаточно узким покрытием рисков. Сейчас же, в условиях пандемии, наблюдается более основательный и ответственный подход к вопросам здоровья в таких поездках. Путешественники, вне зависимости от направления, больше внимания стали уделять вопросам своего самочувствия и возможным рискам, а также более внимательно подходят к выбору страховой программы. Отправляясь в поездку по России, многие уже не рассчитывают только на обязательное медицинское страхование.

При приобретении страховки для путешествий мы всегда рекомендуем детально изучить программу, ее наполнение, в каких случаях и для каких целей тот или иной полис предназначен. Например, расширенные страховки позволят нашим туристам, решившим отправиться в путешествие, минимизировать риски дополнительных затрат. Конечно, при выборе важнейшим критерием должна быть возможность получения быстрой и качественной медицинской помощи как на территории России, так и за границей.

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