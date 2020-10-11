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Рубрика: Общество

В Гидрометцентре спрогнозировали понижение температуры до -15 градусов

Текст: Ольга Игнатова
Атмосферные фронты атлантического циклона продвинулись по европейской территории, оставив место сухой и солнечной погоде лишь в отдельных районах Поволжья и в южных регионах, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Фото: Олег Ласточкин/ РИА Новости Фото: Олег Ласточкин/ РИА Новости
Фото: Олег Ласточкин/ РИА Новости

На северо-западе европейской территории и западе Центрального региона начались традиционные осенние дожди. Антициклон, который сформировался над Казахстаном, будет в ближайшие дни удерживать сухую и солнечную погоду в восточных областях Центрального округа и в большинстве районов Поволжья. На северо-западе будет в пределах плюс 10-15 градусов. В Карелии дожди небольшие, температура немного ниже - 8-13 тепла.

Фото: iStock
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На севере европейской части страны дожди, туманы, но не особенно ветрено для середины осени, днем в пределах 5-12 тепла, ночи относительно теплые, без заморозков. Только на крайнем северо-востоке, в Ненецком округе, ночью до минус 2 градусов.

В центральных областях сегодня и в начале рабочей недели местами пройдут небольшие дожди. Преобладающая температура воздуха ночью плюс 2-9 градусов, днем плюс 11-18 градусов, на юге до плюс 21 градуса.

На севере Поволжья местами уже ночные заморозки - до минус 3 градусов. Местами пройдет небольшой дождь. В среднем Поволжье без осадков, дневная температура плюс 14-19 градусов, в Предуралье до плюс 10-15 градусов.

На Урале потеплело. Например, в Свердловской области до плюс 11-16 градусов. Немного потеплеет и на юге Западной Сибири. В Новосибирской, Кемеровской областях и на Алтае от 3 до 10 тепла. В Томской области плюс 2-7, но местами даже днем слабо отрицательная температура - до минус 3 градусов, ночью местами до минус 9-ти. А в Алтайском крае местам ночная температура будет понижаться до минус 10-ти, в Республике Алтай - до минус 15 градусов. Но днем температура будет держаться положительная. В автономных округах Западной Сибири небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, днем в Ханты-Мансийском округе от 7 до 13 тепла, на Ямале - от 2 до 8 тепла. Ночью на Ямале местами до минус 10-ти.

Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
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Теряющий свою силу циклон над югом Эвенкии и уходящий на восток забайкальский циклон продолжат репетицию зимы в Восточной Сибири. Здесь и не по осеннему холодно, и осадки будут продолжаться в виде дождя и снега.

В центральных и южных районах Красноярского края, в Хакасии и Тыве прогнозируется раннее появление снежного покрова. А перепады между дневными и ночными температурами будут способствовать образованию сильной гололедицы.

На севере Амурской области тоже могут быть дожди с мокрым снегом. Днем плюс 4-9, местами минус 1-6 градусов.

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