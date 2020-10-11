В Индии за 100 дней обеспечат водой все школы и детские учреждения

Новости

В Москве произошло ДТП с участием машины скорой помощи 21:26
Шунин и Кузяев вошли в стартовый состав сборной России на матч с турками 21:21
В Подмосковье женщина убила своего 4-летнего сына 20:31
Глава фракции "ЕР" в Госдуме Сергей Неверов ушел на самоизоляцию 19:57
Магазину "Л'Этуаль" в Москве грозит штраф за несоблюдение масочного режима 18:24
Театр в Москве оштрафовали за нарушение эпидемиологических требований 18:17
Новак: Россия к 2025 г. будет производить 68 млн тонн СПГ в год 17:24
Хэмилтон сравнялся с Шумахером по победам в "Формуле-1" 17:14
В "Президентских спортивных играх" примут участие команды из 83 регионов 17:03
На горячую линию Москвы по COVID за две недели поступило почти 65 тыс звонков 16:33
Умерла пострадавшая от взрывов под Рязанью 16:03
Стамбулу угрожают попугаи 15:24
На Сицилии власти запретили выпекать хлеб по воскресеньям 14:56
Вирусолог спрогнозировал сроки пика заболеваемости COVID-19 в России 14:38
Путин рассказал о подарках от внуков 14:30
Путин рассказал об отношениях в большой политике 14:18
Полицейский участок в пригороде Парижа атаковала толпа с фейерверками 14:15
Под Красноярском завели дело о солярке в Ангаре 14:05
Явка на выборах в Таджикистане превысила 70 процентов 13:55
Ученые назвали токсичные водоросли основной причиной катастрофы на Камчатке 13:08
Талибы надеются на победу Трампа на президентских выборах 13:07
Президент Азербайджана положительно оценивает итоги переговоров в Москве 12:47
Число новых заболевших COVID-19 в мире третий день подряд бьет рекорды 12:46
Баку готов незамедлительно начать переговоры с Ереваном 12:30
Карантин в Израиле привел к имущественным и трудовым спорам 12:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему так злободневна дискуссия, которую вели 100 лет назад Ленин и Уэллс
Почему так злободневна дискуссия, которую вели 100 лет назад Ленин и Уэллс
Оперштаб ответил на вопросы по переводу москвичей на удаленку
Оперштаб ответил на вопросы по переводу москвичей на удаленку
Послушайте голос Левитана из 1941-го: "Мы победим грипп!"
Послушайте голос Левитана из 1941-го: "Мы победим грипп!"
11.10.2020 21:14
Рубрика: В мире

В Индии за 100 дней обеспечат водой все школы и детские учреждения

Текст: Константин Волков
В Индии началась 100-дневная кампания по обеспечению чистой водопроводной водой школ, детских центров, сельских общин-ашрамов и госучреждений по всей стране. Акция проходит в рамках одной из самых амбициозных миссий индийских властей под названием Jal Jeevan ("Вода для жизни"). Задача миссии - обеспечить все домохозяйства Индии чистой водой из расчета 55 литров на человека в день к 2024 году. Стоимость программы оценивается в 3,6 триллиона рупий (49,3 миллиарда долларов).

На сегодня водопровод есть в 55,5 миллиона домохозяйств, при этом еще более 134 миллионов пользуются колодцами или носят воду из водоемов (всего в Индии насчитывается более 190 миллионов домохозяйств). Особенно велики трудности с водоснабжением на севере страны, в штатах Ассам, Мегхалая, Западная Бенгалия, Уттар-Прадеш и других.

Число случаев заражения коронавирусом в Индии превысило 7 миллионов

Кампания, приуроченная к 151-й годовщине со дня рождения Махатмы Ганди, находится на контроле у премьер-министра Индии Нарендры Моди. Заниматься прокладкой водопроводов будут сельсоветы и деревенские общины под наблюдением правительств штатов. Как заявил министр водных ресурсов Индии Гажендра Сингх Шекхават, "мы рассчитываем, что, когда дети вернутся в школы после пандемии коронавируса, там будет чистая вода для питья, готовки и умывания".

О миссии Jal Jeevan премьер Моди впервые заявил в августе 2019 года, назвав ее одной из важнейших задач для страны наряду с обеспечением жильем, созданием туалетов, развитием медицины, газо- и электроснабжением.

Расходы на снабжение питьевой водой каждого домохозяйства к 2024 году в большинстве штатов поделят пополам государство и власти штата, но в самых бедных или малонаселенных, таких как Северо-Восточные территории, Химачал-Прадеш и Уттаракханд (бывший Уттаранчал) в Гималях государство оплатит 90% расходов, а в самом густонаселенном и экономически отсталом Уттар-Прадеше так и вовсе все создание водопроводов будет идти за счет государства.

В Индии разрешили открыть школы и кинотеатры

Помимо непосредственно строительства водопроводов и очистных сооружений в рамках миссии Jal Jeevan проводится и просветительская работа. Сельское население обучают пользоваться кранами и туалетами, рассказывают о гигиене и об опасностях, которыми чревата грязная вода (по данным на 2015 год, ежедневно из-за диареи в стране умирали порядка 320 детей).

В мире Юго-Восточная Азия Индия

Главное сегодня

Умерла пострадавшая от взрывов под Рязанью
Вирусолог спрогнозировал сроки пика заболеваемости COVID-19 в России
Баку готов незамедлительно начать переговоры с Ереваном
Власти Подмосковья считают своей задачей не допустить введение карантина
Интервью с руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой. Главное
Бывший повар Елизаветы Второй раскрыл секреты королевского меню
В Венеции впервые использовали новую систему дамб