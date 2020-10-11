В Индии за 100 дней обеспечат водой все школы и детские учреждения

В Индии началась 100-дневная кампания по обеспечению чистой водопроводной водой школ, детских центров, сельских общин-ашрамов и госучреждений по всей стране. Акция проходит в рамках одной из самых амбициозных миссий индийских властей под названием Jal Jeevan ("Вода для жизни"). Задача миссии - обеспечить все домохозяйства Индии чистой водой из расчета 55 литров на человека в день к 2024 году. Стоимость программы оценивается в 3,6 триллиона рупий (49,3 миллиарда долларов).

На сегодня водопровод есть в 55,5 миллиона домохозяйств, при этом еще более 134 миллионов пользуются колодцами или носят воду из водоемов (всего в Индии насчитывается более 190 миллионов домохозяйств). Особенно велики трудности с водоснабжением на севере страны, в штатах Ассам, Мегхалая, Западная Бенгалия, Уттар-Прадеш и других.

Кампания, приуроченная к 151-й годовщине со дня рождения Махатмы Ганди, находится на контроле у премьер-министра Индии Нарендры Моди. Заниматься прокладкой водопроводов будут сельсоветы и деревенские общины под наблюдением правительств штатов. Как заявил министр водных ресурсов Индии Гажендра Сингх Шекхават, "мы рассчитываем, что, когда дети вернутся в школы после пандемии коронавируса, там будет чистая вода для питья, готовки и умывания".

О миссии Jal Jeevan премьер Моди впервые заявил в августе 2019 года, назвав ее одной из важнейших задач для страны наряду с обеспечением жильем, созданием туалетов, развитием медицины, газо- и электроснабжением.

Расходы на снабжение питьевой водой каждого домохозяйства к 2024 году в большинстве штатов поделят пополам государство и власти штата, но в самых бедных или малонаселенных, таких как Северо-Восточные территории, Химачал-Прадеш и Уттаракханд (бывший Уттаранчал) в Гималях государство оплатит 90% расходов, а в самом густонаселенном и экономически отсталом Уттар-Прадеше так и вовсе все создание водопроводов будет идти за счет государства.

Помимо непосредственно строительства водопроводов и очистных сооружений в рамках миссии Jal Jeevan проводится и просветительская работа. Сельское население обучают пользоваться кранами и туалетами, рассказывают о гигиене и об опасностях, которыми чревата грязная вода (по данным на 2015 год, ежедневно из-за диареи в стране умирали порядка 320 детей).