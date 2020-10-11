В мире установлен новый рекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки

За минувшие сутки Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) получила информацию о 383 359 новых случаях заражения коронавирусом. За этот же период скончались 8 575 человек.

Отметим, что по числу заболевших - это максимальный показатель с начала пандемии. Предыдущие рекорды фиксировались два дня подряд 8 и 9 октября - 338,7 тысячи и 350,7 тысячи новых пациентов с COVID-19.

Наибольший прирост зарегистрирован в Индии (73 272) и в США (54 232), пишет РИА Новости. За все время пандемии в мире заболели более 36,7 миллиона человек, свыше миллиона скончались.