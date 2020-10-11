Закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций вступил в силу больше года назад, однако полноценно так и не заработал. Региональные власти получили право разработать собственные программы страхования жилья, при этом оно осталось добровольным.

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) определил 16 пилотных регионов, где программы добровольного страхования жилья от чрезвычайных ситуаций в 2020 году могли бы заработать в первую очередь. Это Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская, Тверская, Свердловская, Тюменская, Новосибирская, Белгородская, Омская, Псковская и Саратовская области, а также Забайкальский, Пермский, Красноярский, Краснодарский и Хабаровский края.

В ВСС отмечали, что полис страхования жилья по региональной программе, включающий риск уничтожения или повреждения стихией, а также риски пожара, взрыва, затопления, будет обходиться ориентировочно в 150-200 рублей в месяц, или 1800-2400 рублей в год. Полис с минимальным набором рисков - страхование исключительно от ЧС - обойдется дешевле, в 350-450 рублей в год.

Пока разрабатывать собственные программы регионы не спешат. Некоторые из них экспериментируют с включением платы за страховку в квитанцию по оплате ЖКУ - отдельной строкой, как это уже много лет работает в Москве.

В начале сентября такая графа появилась в платежках крымчан. Ежемесячная плата составляет 100 рублей, а максимальный размер страховой выплаты -150 тысяч рублей.

А ранее эксперимент по массовому страхованию жилья через коммунальные платежки провели в Екатеринбурге. В течение полугода в квитанции 7400 жителей включали строчку о добровольном страховании внутренней отделки и инженерного оборудования, а также гражданской ответственности владельца жилого помещения. Ежемесячная плата составляла 230 рублей, а максимальный размер выплаты - 450 тысяч рублей (в случае пожара, потопа, взрыва, удара молнии или стихийных бедствий). Однако большинство собственников жилья не захотели платить даже 230 рублей в месяц. Предложение заинтересовало всего десять процентов жителей.

В большинстве регионов доля застрахованного жилья не превышает 10 процентов

Сейчас региональные власти все еще решают вопрос о разработке программ страхования жилья. Так, в Новосибирской области вопрос, нужна ли региональная программа добровольного страхования жилья, находится в стадии обсуждения. Об этом сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона.

При министерстве финансов и налоговой политики Новосибирской области создана рабочая группа, в состав которой вошли представители крупных страховых компаний. Ее участникам предстоит оценить целесообразность такой программы и условий, на которых граждане будут готовы участвовать в ней.

В ведомстве отметили, что в любом случае решение о страховании жилья принимается собственником жилого помещения самостоятельно. Размер платы страховой премии по договору добровольного страхования будет определен для каждого субъекта РФ индивидуально.

"Включение в единый платежный документ платы за услуги, не являющиеся жилищно-коммунальными, допускается только в случае наличия договора, заключенного ранее между собственниками помещений и исполнителем", - пояснили в министерстве.

Таким образом, включение строки "добровольное страхование" в единый платежный документ без соответствующего решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме не допускается. Несмотря на это, некоторые управляющие компании включают в квитанции оплату за содержание жилья, еще и страховку.

В Петербурге доля застрахованного жилья не превышает 10 процентов. Причем основная масса - это ипотечные квартиры, где страхование является основанием для выдачи кредита. Несмотря на то что Петербург вошел в число регионов, где в пилотном режиме будет реализовываться программа по добровольному страхованию жилья, массового внедрения таких продуктов в городе нет.

В отдельных новых жилых комплексах управляющие компании нередко включают строку о добровольном страховании в квиток об оплате коммунальных услуг, а дальше жители сами решают, платить или не платить.

Например, одна из городских управляющих компаний ежемесячно предлагает жильцам сдавать дополнительно по 250 рублей, максимальный размер выплаты - 800 тысяч рублей. На сумму до полумиллиона рублей страхуется внутренняя отделка, до 150 тысяч - движимое имущество и до 150 тысяч - гражданская ответственность. Страховка действует на случай взрывов, пожаров, короткого замыкания, стихийного бедствия, краж или потопа от соседей.

В Петербурге включить услугу по добровольному страхованию в квитанцию могут в любом доме, не обязательно в новостройке. Для этого жильцы должны принять соответствующее решение на общем собрании.

В Ленобласти пошли другим путем. Здесь программа добровольного страхования реализуется с 2017 года. Местный единый расчетный центр включает в квитанции на оплату коммунальных услуг отдельной строкой оплату страхования. Когда программа только запустилась, платили за эту услугу 6 процентов жильцов, но с каждым годом число жителей, решивших страховаться, растет.

Как сообщили "РГ" в Едином расчетном центре Ленинградской области, в этом году за страховку платят в среднем 12,5 процента жильцов многоэтажек, а это порядка 107,5 тысячи семей. В прошлом году страховались 11,42 процента жильцов.

Для многоквартирного дома сумма страхового взноса составляет 3,75 рубля в месяц за квадратный метр. При страховом случае возмещение составит до 30 тысяч рублей за квадратный метр. В частном секторе система немного другая. Если в квитанции есть площадь дома, то с одного "квадрата" берется 6,75 рубля, а сумма страхового покрытия составляет 20 тысяч рублей за квадратный метр. Если площадь дома не указывается, то житель платит 252 рубля в месяц, в случае ЧП он может рассчитывать на страховую выплату до 600 тысяч рублей.