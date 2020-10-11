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Рубрика: Происшествия

Взяли в дозор

Приняты новые приборы видеоконтроля
Текст: Михаил Фалалеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 229(8283)
В войска национальной гвардии России поступят видеорегистраторы нового поколения. Испытания и приемка такого видеорегистратора "Дозор-78", разработанного специально для Росгвардии одной из российских компаний, уже завершились.

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил, что новые устройства поступят в войска уже в следующем году. По мнению специалистов Росгвардии, в отличие от предыдущих моделей время непрерывной работы нового видеорегистратора увеличилось до 13 часов.

К тому же "Дозор-78" сможет отслеживать координаты и скорость движения военнослужащего или сотрудника на маршруте патрулирования, фиксировать обстановку во время несения службы в онлайн-режиме.

Кроме того, видеорегистратор отличается высокой прочностью, небольшим весом, компактностью и возможностью подключения к нему внешних камер.

В Росгвардии персональные видеорегистраторы применяются во время несения службы при обеспечении безопасности на массовых мероприятиях, при проведении специальных операций, выездах вневедомственной охраны на поступающие сигналы с объектов.

Фото: РИА Новости
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Камеры также могут применяться и сотрудниками лицензионно-разрешительных подразделений для фиксации действий при проведении проверочных мероприятий, осуществления надзорных функций.

Для чего нужны эти приборы? С одной стороны, это антикоррупционная мера, необходимая для контроля за военнослужащими и сотрудниками, чтобы они не превышали служебных полномочий, не отклонялись от маршрута патрулирования и т.д. С другой стороны, для обеспечения их безопасности и для защиты от клеветнических обвинений. Вот видеорегистратор и поможет разобраться, кто прав, а кто - не очень. Например, сразу будет видно, что же все-таки бросили в омоновца на несанкционированном митинге - пластиковый стаканчик или кусок асфальта.

Полезны видеорегистраторы и для охраны избирательных участков. Они помогают фиксировать, а затем предъявлять в суде попытки провокаций и прочих нарушений.

Кроме того, видеорегистраторы помогают заметить улики на месте преступления - глаз следователя не всегда фиксирует важные детали.

Сразу будет видно, что же бросили в омоновца - пластиковый стаканчик или кусок асфальта

Кстати, с февраля 2013 года видеорегистраторы установлены в каждом автомобиле дорожно-патрульной службы.

Основное назначение видеорегистраторов для ДПС - это не только запись на видео нарушений Правил дорожного движения, но и правонарушений со стороны как гражданского лица, так и представителя закона. С помощью видеорегистратора в машине ДПС можно легко зафиксировать попытку дать взятку должностным лицам за нарушение ПДД. Видеофиксация является одним из лучших и сильных инструментов по борьбе с коррупцией.

Фото: Росгвардия / youtube
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Опять же, видеонаблюдение для полиции устанавливается не только, чтобы обеспечить соблюдение закона, но также чтобы обезопасить жизнь и здоровье сотрудников ДПС в процессе несения службы.

Видеорегистраторы в машине ДПС записывают видео сразу с нескольких камер - с двух наружных, снимающих, что происходит перед машиной и сзади, и внутри самого салона. Благодаря удобному расположению камер легко разрешить множество спорных ситуаций.

И все чаще видеорегистраторами оснащаются частные охранники, особенно те, кто работает в крупных торговых центрах.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Власть Безопасность Правоохранительная система Правительство Росгвардия

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