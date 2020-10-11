Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил, что новые устройства поступят в войска уже в следующем году. По мнению специалистов Росгвардии, в отличие от предыдущих моделей время непрерывной работы нового видеорегистратора увеличилось до 13 часов.
К тому же "Дозор-78" сможет отслеживать координаты и скорость движения военнослужащего или сотрудника на маршруте патрулирования, фиксировать обстановку во время несения службы в онлайн-режиме.
Кроме того, видеорегистратор отличается высокой прочностью, небольшим весом, компактностью и возможностью подключения к нему внешних камер.
В Росгвардии персональные видеорегистраторы применяются во время несения службы при обеспечении безопасности на массовых мероприятиях, при проведении специальных операций, выездах вневедомственной охраны на поступающие сигналы с объектов.
Камеры также могут применяться и сотрудниками лицензионно-разрешительных подразделений для фиксации действий при проведении проверочных мероприятий, осуществления надзорных функций.
Для чего нужны эти приборы? С одной стороны, это антикоррупционная мера, необходимая для контроля за военнослужащими и сотрудниками, чтобы они не превышали служебных полномочий, не отклонялись от маршрута патрулирования и т.д. С другой стороны, для обеспечения их безопасности и для защиты от клеветнических обвинений. Вот видеорегистратор и поможет разобраться, кто прав, а кто - не очень. Например, сразу будет видно, что же все-таки бросили в омоновца на несанкционированном митинге - пластиковый стаканчик или кусок асфальта.
Полезны видеорегистраторы и для охраны избирательных участков. Они помогают фиксировать, а затем предъявлять в суде попытки провокаций и прочих нарушений.
Кроме того, видеорегистраторы помогают заметить улики на месте преступления - глаз следователя не всегда фиксирует важные детали.
Кстати, с февраля 2013 года видеорегистраторы установлены в каждом автомобиле дорожно-патрульной службы.
Основное назначение видеорегистраторов для ДПС - это не только запись на видео нарушений Правил дорожного движения, но и правонарушений со стороны как гражданского лица, так и представителя закона. С помощью видеорегистратора в машине ДПС можно легко зафиксировать попытку дать взятку должностным лицам за нарушение ПДД. Видеофиксация является одним из лучших и сильных инструментов по борьбе с коррупцией.
Опять же, видеонаблюдение для полиции устанавливается не только, чтобы обеспечить соблюдение закона, но также чтобы обезопасить жизнь и здоровье сотрудников ДПС в процессе несения службы.
Видеорегистраторы в машине ДПС записывают видео сразу с нескольких камер - с двух наружных, снимающих, что происходит перед машиной и сзади, и внутри самого салона. Благодаря удобному расположению камер легко разрешить множество спорных ситуаций.
И все чаще видеорегистраторами оснащаются частные охранники, особенно те, кто работает в крупных торговых центрах.