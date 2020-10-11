В России могут появиться страховые детективы

В службах расследований страховых событий страховых компаний могут появиться специалисты с правами детективов. Для этого необходимо внести поправки в действующее законодательство, рассказал вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Сергей Ефремов.

Соответствующие поправки в закон о частной детективной деятельности сейчас находятся на рассмотрении в Госдуме. Они предполагают разделение охранной и детективной деятельности, а также наделение детективов правом на ведение оперативно-разыскной деятельности и определенным процессуальным статусом.

- В перспективе расширение полномочий частных детективов может сыграть положительную роль и для страховой отрасли, - полагает Сергей Ефремов. - Дело в том, что сегодня внутри многих страховых компаний существуют квалифицированные сотрудники, которые эффективно и на постоянной основе занимаются расследованиями страховых событий и обладают большими знаниями и опытом в этой области.

ВСС планирует разработать и утвердить стандарт служб расследований в страховых компаниях и поднять вопрос о наделении их специалистов полномочиями частных детективов, добавил он. В прошлом году доля возбужденных уголовных дел по заявлениям о событиях с признаками страхового мошенничества составила около 19 процентов, а до суда дошло менее 1 процента. Поэтому в ВСС считают, что поправки в перспективе помогут расширить инструментарий страхового сообщества в борьбе со страховым мошенничеством.

В моторных видах страхования мошенничество остается серьезной проблемой - как с точки зрения попыток получения страховых выплат по ОСАГО, так и попыток получить компенсационные выплаты Российского союза автостраховщиков (РСА). В прошлом году, по данным РСА, в правоохранительные органы было подано 48 заявлений по фактам незаконного получения выплат из компенсационного фонда РСА на общую сумму более 83,7 миллиона рублей.

Сейчас до суда доходит менее одного процента дел с признаками страхового мошенничества

Также пресечены попытки незаконного получения компенсационных выплат на сумму более 16 миллионов рублей. В добровольном порядке в компфонды было возвращено более 1 миллиона рублей незаконно полученных компвыплат. Одно из самых заметных дел идет в Краснодаре, где группе лиц предъявлено обвинение в причинении ущерба компенсационным фондам РСА на сумму более 71 миллиона рублей. В то же время совместные усилия правоохранительных органов, местных администраций и страхового сообщества привели к значительному улучшению ситуации в некоторых регионах. Например, в Татарстане, где, по оценкам РСА, ситуация кардинально поменялась за полтора-два года. Проводится постоянный подробный анализ ситуации и используемых в регионе мошеннических практик, ведется активная работа по информированию населения об опасностях, которые несет в себе взаимодействие с недобросовестными "автоюристами".