В России могут появиться страховые детективы

Соответствующие поправки в закон о частной детективной деятельности сейчас находятся на рассмотрении в Госдуме. Они предполагают разделение охранной и детективной деятельности, а также наделение детективов правом на ведение оперативно-разыскной деятельности и определенным процессуальным статусом.
- В перспективе расширение полномочий частных детективов может сыграть положительную роль и для страховой отрасли, - полагает Сергей Ефремов. - Дело в том, что сегодня внутри многих страховых компаний существуют квалифицированные сотрудники, которые эффективно и на постоянной основе занимаются расследованиями страховых событий и обладают большими знаниями и опытом в этой области.
ВСС планирует разработать и утвердить стандарт служб расследований в страховых компаниях и поднять вопрос о наделении их специалистов полномочиями частных детективов, добавил он. В прошлом году доля возбужденных уголовных дел по заявлениям о событиях с признаками страхового мошенничества составила около 19 процентов, а до суда дошло менее 1 процента. Поэтому в ВСС считают, что поправки в перспективе помогут расширить инструментарий страхового сообщества в борьбе со страховым мошенничеством.
В моторных видах страхования мошенничество остается серьезной проблемой - как с точки зрения попыток получения страховых выплат по ОСАГО, так и попыток получить компенсационные выплаты Российского союза автостраховщиков (РСА). В прошлом году, по данным РСА, в правоохранительные органы было подано 48 заявлений по фактам незаконного получения выплат из компенсационного фонда РСА на общую сумму более 83,7 миллиона рублей.
Также пресечены попытки незаконного получения компенсационных выплат на сумму более 16 миллионов рублей. В добровольном порядке в компфонды было возвращено более 1 миллиона рублей незаконно полученных компвыплат. Одно из самых заметных дел идет в Краснодаре, где группе лиц предъявлено обвинение в причинении ущерба компенсационным фондам РСА на сумму более 71 миллиона рублей. В то же время совместные усилия правоохранительных органов, местных администраций и страхового сообщества привели к значительному улучшению ситуации в некоторых регионах. Например, в Татарстане, где, по оценкам РСА, ситуация кардинально поменялась за полтора-два года. Проводится постоянный подробный анализ ситуации и используемых в регионе мошеннических практик, ведется активная работа по информированию населения об опасностях, которые несет в себе взаимодействие с недобросовестными "автоюристами".