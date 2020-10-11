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Рубрика: Экономика

Реки направят в единое русло

В РФ может появиться нацпроект по водному транспорту
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 229(8283)
Правительство может сформировать еще один нацпроект - в сфере водного транспорта, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов. По его словам, транспортный комплекс серьезно пострадал из-за пандемии коронавируса, но работа по приоритетным направлениям развития должна быть продолжена.

С водными путями необходимо проделать примерно ту же работу, что и по автодорогам, то есть сформировать план опорной сети с учетом грузопотоков и пассажиропотоков, сказал Белоусов в ходе заседания итоговой коллегии минтранса. "Эту работу мы договорились проделать в течение следующего года, и вполне возможно, что появится еще один нацпроект, как аналог БКАД", - сказал он.

Фото: Антон Денисов/РИА Новости
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Среди других приоритетов - выполнение комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Белоусов поручил в 2021 году полностью подготовить проектно-сметную документацию для реализации плана с уточнением всех объемов финансирования.

Также к апрелю следующего года должен быть подготовлен план формирования опорной сети автодорог. Отсутствие такого документа первый вице-премьер назвал большим упущением.

Кроме того, внимание будет уделено развитию пригородного транспорта. Пригородные маршруты в регионах страны не должны отменяться, напротив, необходимо создать условия для появления новых маршрутов. В числе приоритетов также развитие сети авиамаршрутов и повышение доступности авиаперевозок.

Транспорт в 2020 году в целом работал бесперебойно, несмотря на пандемию, отметил глава минтранса Евгений Дитрих. Но на прошлогодние показатели, по его словам, конечно, выйти не удастся. В частности, авиационным транспортом в 2020 году будет перевезено около 60 млн пассажиров, что в два раза ниже рекордных показателей 2019 года. При этом на внутренних авиалиниях российские авиакомпании в августе уже вышли на прошлогодние объемы, и это лучший показатель в мире, отметил Дитрих.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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По оценке минтранса, объем пассажирских перевозок водным транспортом по итогам года составит 4,3 млн пассажиров (-30% к 2019 году), грузооборот морских портов - 815 млн тонн (-3%), пассажирских автобусных перевозок - 8,2 млн пассажиров (-21%), грузовых перевозок автотранспортом - 5,5 млн тонн (-4,8%). Железнодорожным транспортом по итогам года будет перевезено 851,3 млн пассажиров (-29%) и 1,2 млрд тонн грузов (-4%). Пригородные железнодорожные перевозки восстановились почти полностью.

Экономика Транспорт Водный транспорт Правительство Вице-премьеры Правительство Минтранс

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