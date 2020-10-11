В России растет роль страховых брокеров

В России, по данным Банка России, в 2019 году значительно вырос объем договоров, заключенных через страховых посредников, к которым относятся брокеры, агенты, банки. Вызванный COVID-19 экономический кризис повысит спрос на услуги страховых брокеров, полагают участники рынка.

Опытный и профессиональный страховой брокер способен быстро отслеживать тенденции в страховании, разрабатывать и продвигать на страховом рынке новые страховые продукты с учетом изменившихся потребностей страхователей, в том числе цифровые решения для автоматизации страховых процессов. Это позволяет страхователям уменьшить негативное влияние пандемии на свои финансовые показатели, укрепить позиции в отрасли и защитить работников.

Действенные инструменты страхового брокера в этом процессе - это, в частности, заключение долголетних (на период 2-3 года) договоров страхования; пересмотр страховых тарифов по действующим договорам страхования, получение дополнительных покрытий и снижение франшиз без увеличения стоимости страхования; консультирование в режиме реального времени через удаленные каналы связи, чат-боты, вебинары.

Улучшить условия страхования и оптимизировать страховой бюджет клиента в ситуации кризиса поможет индивидуальный анализ рисков предприятия, аудит существующих договоров страхования и согласование специфических условий страхования, учитывающих потребности и финансовые сложности каждого конкретного предприятия.

Сегодня востребованным становится сопровождение страховым брокером корпоративных клиентов в процессе риск-менеджмента (например, в ходе разработки стратегии технологической или информационной безопасности, формирования экологической политики). Опыт брокера может быть полезен не только для целей снижения расходов на страхование, но и для размещения на страховом рынке специфических страховых программ с учетом нужд страхователя и знания страховой конъюнктуры, включая международную, анализа национального законодательства, мониторинга новых рисков.

Сегодня востребованным становится сопровождение страховым брокером корпоративных клиентов в процессе риск-менеджмента

Среди информационно-консультационных услуг, оказываемых брокером, востребована также экспертиза в рамках инвестиционных исследований (due diligence). В процессе принятия решений инвесторам необходимо составить полное представление об объекте инвестирования - с целью минимизации транзакционных рисков. Одним из направлений инвестиционного исследования является оценка системы страхования на объекте исследования как возможность получить объективное мнение страхового консультанта о страховых рисках предприятия, о качестве риск-менеджмента и программ страхования, о неучтенных потребностях в страховых и превентивных мероприятиях.

При выборе брокера страхователям потребуется не только оценить его профессионализм на основании опыта, навыков и квалификации сотрудников, но и убедиться в стабильности, профессиональной этике посредника на основании, например, таких индикаторов, как соответствие требованиям регулятора, величина уставного капитала, наличие полиса страхования профессиональной ответственности.

Комментарий

Илья Потапов, исполнительный директор компании "Индустриальный страховой брокер":

Илья Потапов: Рейтинги не всегда позволяют предвосхитить уход страховщика с рынка. Фото: Пресс-служба компании "Индустриальный страховой брокер"

Почему предприятия в мире и все больше в России предпочитают работать со страховыми компаниями через брокеров?

Значение брокера для страхователя

Страховой брокер - это профессиональный и независимый участник страхового рынка. В отличие от таких посредников, как агенты или банки, перед брокером не стоит цель передать как можно больше рисков в страхование. Брокер стремится получить от страховых компаний наиболее выгодные условия страхования, соответствующие потребностям и интересам клиентов-страхователей, по поручению которых действует на страховом рынке.

Через квалифицированного брокера предприятие решает целый спектр крайне важных задач. Вот некоторые из них: более привлекательная стоимость страховой услуги, структурированная страховая защита у надежных страховщиков, что снижает предприятиям финансовую нагрузку и риски в условиях неопределенности. Это особенно актуально в условиях кризиса, вызванного COVID-19.

Достигается это за счет опыта, глубокого знания рынка и профессиональной компетенции брокера. Так, провести качественную оценку рисков и проанализировать специфику, например, промышленного предприятия или электростанции, способен не всякий универсальный страховщик. В этом случае брокер поможет подобрать подходящую страховую компанию, подготовить необходимую информацию для оценки рисков страховщиком, помочь клиенту в процессе получения выплаты при наступлении страхового случая.

Какой страховщик надежный?

Финансовая устойчивость страховых организаций всегда должна быть предметом пристального внимания страхователей. Но как определить, является ли страховщик надежным? По опыту, существующие рейтинги не всегда позволяют предвосхитить уход страховой компании с рынка. Например, в 2016 году отозвана лицензия у крупного страховщика САО "Гефест", оставившего на тот момент невыполненными многие обязательства перед сотрудниками, клиентами и партнерами. При этом незадолго до этого страховщик имел официальный рейтинг на уровне "А".

Подобных примеров немало, в том числе и в мире. Так, крупнейший американский страховщик AIG в 2008 году только благодаря государственной помощи избежал банкротства. При этом крупнейшие рейтинговые агентства даже в период реструктуризации компании не снижали ее рейтинг ниже уровня "А".

Однако не всем везет, как AIG. Как правило, мы наблюдаем прекращение деятельности страховщиков и невыполнение взятых обязательств. В связи с этим мы предоставляем своим клиентам, партнерам, потенциальным клиентам оценку надежности основных российских страховых организаций, основанную на количественном и качественном анализе деятельности, выполнения обязательств, качестве менеджмента, наличия проблем, неисполненных других обязательств их акционерами или лицами, принимающими решения, и не только в страховании, взаимодействия с брокером и клиентами в ходе согласования условий страхования и урегулирования убытков и многих других факторах.

К слову, некоторые, недовольные своей оценкой несколько лет назад, сделали правильные выводы, посмотрели на себя со стороны и сейчас стали более рыночными, хотя поначалу пытались оказывать влияние на изменение оценки различными способами, в том числе жалобами в ЦБ, органы прокуратуры и т.д., но мы рады, что уровень профессионализма сотрудников ЦБ, других госорганов остается на высоте, чтобы прекратить такие недобросовестные практики.