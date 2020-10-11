На фоне неуклонной глобализации страхового рынка и появления новых рисков за последнее столетие значительно вырос объем страховых выплат. Существенные страховые емкости требуются для покрытия катастрофических рисков с относительно редкой частотой наступления, но с высокой интенсивностью причиняемого вреда и величиной ущерба. События могут быть как природного (стихийные бедствия), так и техногенного (аварии на предприятиях) или социального характера (терроризм, политические волнения).

Такие риски требуют консолидации усилий страхового рынка в формате страховых пулов, значимость которых постоянно растет. Ведь ежегодно растет и величина страхового ущерба, и возмещать столь масштабные финансовые потери отдельно взятым страховщикам становится все сложнее. Например, в 2001 году страховой ущерб от взрыва химического завода AZF в Тулузе (Франция) составил около 2 миллиардов евро. В 2016 году страховое возмещение последствий терактов в Брюсселе достигло 110 миллионов евро, при этом ущерб экономике страны оценивался в 4 миллиарда евро. В 2017 году ураган "Харви" причинил совокупный экономический ущерб в размере около 85 миллиардов долларов, включая около 30 миллиардов долларов страховых выплат.

Роль страховых пулов в мире наиболее полно можно проиллюстрировать на примере страхования рисков терроризма. Во многих странах уже несколько десятилетий действуют страховые и перестраховочные механизмы для покрытия национальных террористических рисков. Например, в Великобритании антитеррористический пул Pool Re появился в 1993 году после взрыва на балтийской бирже и с тех пор выплатил пострадавшим в результате террористических актов около 635 миллионов фунтов стерлингов. Страхование этого риска может быть добровольным, как в Великобритании, так и обязательным. Например, принцип обязательных страховых платежей с премий, полученных по договорам имущественного страхования крупных предприятий, с 1986 года заложен в основу функционирования французского пула страхования террористических рисков GAREAT.

В России единственным успешным рыночным примером (работающим без господдержки, добровольным и не связанным с обязательными видами страхования) стал Российский антитеррористический страховой пул (РАТСП), созданный для покрытия национальных рисков терроризма и диверсии в период, когда после драматических событий 11 сентября 2001 года в США на международных рынках возник дефицит перестраховочных емкостей. Западные перестраховщики либо отказывались принимать подобные риски, либо вовсе уходили с рынка по причине банкротства. Благодаря работе российского пула страховой ущерб от событий террористического характера в нашей стране в последние десятилетия был своевременно компенсирован, дефицита перестраховочных емкостей нет.

Несмотря на то что в последние годы уровень террористической угрозы в России заметно снизился, подверженность физических и юридических лиц рискам, имеющим социальную природу, сохраняется.

Комментарий

Александр Гульченко, председатель Наблюдательного совета РАТСП:

Российский антитеррористический страховой пул (РАТСП) создавался как национальная страховая емкость для защиты от таких угроз социального происхождения, как терроризм и диверсия. Россия по уровню данных угроз занимает 37-е место среди 163 стран и находится в зоне повышенной опасности.

Сегодня в распоряжении 22 участников пула есть самая большая рыночная перестраховочная емкость от рисков терроризма на территории России и бывшего СССР в размере 17,5 миллиарда рублей. На такую максимальную страховую сумму можно заключить договор страхования в результате теракта или диверсии на застрахованном объекте. Пул также предоставляет покрытие рисков забастовок, массовых беспорядков, гражданских волнений, восстаний, революций, бунтов, мятежей, государственных переворотов, а с 1 октября 2020 года - еще и кибертерроризма.

Цифровая трансформация и тотальный переход всех субъектов экономических отношений в киберпространство крайне актуальны, при этом киберриски становятся одной из наиболее комплексных угроз в мире. Руководствуясь этим, РАТСП в последние годы сконцентрировался на создании актуального и инновационного страхового продукта для корпоративного сегмента.

Растущая правоприменительная практика киберпроисшествий требовала глубокой экспертизы внутренних процессов, а не бездумного копирования западных страховых продуктов. Мы досконально изучили зарубежный опыт, российское законодательство, провели глубокий анализ статистики всех происшествий.

В результате пул создал уникальное страховое решение для защиты российских предприятий от риска "кибертерроризм", учитывающее особенности нашего законодательства и специфики урегулирования страховых убытков. Аналогов ему нет ни на национальном, ни на международном рынке. Под кибертерроризмом понимается использование ИКТ-технологий в террористических и/или диверсионных целях, которые определяются в качестве таковых национальным или международным законодательством.

Страховой случай - наступление события (кибератака), связанного с компьютерными, информационными системами или сетями, а также с системами связи страхователя, и совершенного посредством информационных и/или телекоммуникационных технологий, квалифицируемого компетентными органами как "терроризм" (ст. 205 УК РФ) или "диверсия" (ст. 281 УК РФ), в результате которого причинен ущерб имущественным интересам самого страхователя или имуществу третьих лиц.

Таким образом, мы внедрили работающий инструмент корпоративного страхования на случай физического ущерба имуществу, перерывов в производстве, ответственности перед третьими лицами и дополнительных расходов в результате кибертерроризма.

Затраты на такое страхование предполагается максимально сбалансировать, что приобретает ключевое значение в условиях экономического кризиса. Это достигается, в частности, благодаря интеграции в работу РАТСП технологичной IT-платформы, позволяющей автоматизировать большинство рабочих процессов и посредством встроенной геоинформационой системы в режиме реального времени учитывать и контролировать кумуляцию рисков по территории, по объектам, в разных валютах и с различным наполнением.

Кроме того, в последние месяцы проведена серьезная аналитическая и подготовительная работа в отношении нового продукта корпоративного страхования риска "телефонный терроризм". РАТСП продолжает работу с участниками в этом направлении, запуск проекта планируется до конца года.

Экономические санкции и наблюдаемое ослабление национальной валюты, предположительно, могут ограничить возможности российских страховых компаний перестраховывать свои риски на международном рынке в перспективе. Вот почему РАТСП, регулярно принимая в свой состав новых членов, постоянно наращивает российскую перестраховочную емкость, открывая страховщикам и их клиентам-страхователям все больше возможностей для перестрахования на национальном рынке.

В условиях экономической нестабильности для нас также важно регулярно отслеживать финансовое состояние страховщиков-участников пула с тем, чтобы нивелировать любые риски их неплатежеспособности в ходе урегулирования возможных убытков. С этой целью РАТСП регулярно осуществляет мониторинг финансовой ситуации членов пула и ежегодно корректирует доли участников с учетом расчетного размера их собственного удержания, то есть величины денежных средств, в пределах которой страховщик самостоятельно несет ответственность по риску.

За 20 лет деятельности пула его значение возросло не только в масштабах национального страхового рынка, но и для ткани экономики страны в целом. Сегодня наше объединение является центром компетенций в оценке рисков, разработке новых корпоративных страховых продуктов и в формировании системы российского перестрахования.

Мы активно развиваем сотрудничество с пулами других стран. РАТСП является членом IFTRIP - международного объединения страховых антитеррористических пулов. Опыт нашей работы с террористическими рисками вызывает широкий интерес западных коллег.

Примеры убытков, урегулированных Российским антитерорристическим страховым пулом:

- 2003 год: взрывы у гостиницы "Националь";

- 2004 год: взрывы у посольства РФ в Индонезии;

- 2013 - 2016 годы: взрывы у посольства РФ в Сирии и в Афганистане.