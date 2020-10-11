Новости

Twitter счел вводящей в заблуждение публикацию Трампа о коронавирусе 00:28
Москве скончались 34 пациента с коронавирусом 00:02
Росстат больше остальных ведомств потратил в этом году на IT 00:00
Прокурор Подмосковья взял под контроль расследование убийства ребенка 11.10.2020
Экипаж Русинова не добрался до финиша в Монце 11.10.2020
В Москве объявлен "желтый" уровень погодной опасности 11.10.2020
Более 12,3 тысячи российских военных выздоровели от коронавируса 11.10.2020
В Москве произошло ДТП с участием машины скорой помощи 11.10.2020
Шунин и Кузяев вошли в стартовый состав сборной России на матч с турками 11.10.2020
В Подмосковье женщина убила своего 4-летнего сына 11.10.2020
Глава фракции "ЕР" в Госдуме Сергей Неверов ушел на самоизоляцию 11.10.2020
Магазину "Л'Этуаль" в Москве грозит штраф за несоблюдение масочного режима 11.10.2020
Театр в Москве оштрафовали за нарушение эпидемиологических требований 11.10.2020
Новак: Россия к 2025 г. будет производить 68 млн тонн СПГ в год 11.10.2020
Хэмилтон сравнялся с Шумахером по победам в "Формуле-1" 11.10.2020
В "Президентских спортивных играх" примут участие команды из 83 регионов 11.10.2020
На горячую линию Москвы по COVID за две недели поступило почти 65 тыс звонков 11.10.2020
Умерла пострадавшая от взрывов под Рязанью 11.10.2020
Стамбулу угрожают попугаи 11.10.2020
На Сицилии власти запретили выпекать хлеб по воскресеньям 11.10.2020
Вирусолог спрогнозировал сроки пика заболеваемости COVID-19 в России 11.10.2020
Путин рассказал о подарках от внуков 11.10.2020
Путин рассказал об отношениях в большой политике 11.10.2020
Полицейский участок в пригороде Парижа атаковала толпа с фейерверками 11.10.2020
Под Красноярском завели дело о солярке в Ангаре 11.10.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему так злободневна дискуссия, которую вели 100 лет назад Ленин и Уэллс
Почему так злободневна дискуссия, которую вели 100 лет назад Ленин и Уэллс
Оперштаб ответил на вопросы по переводу москвичей на удаленку
Оперштаб ответил на вопросы по переводу москвичей на удаленку
Послушайте голос Левитана из 1941-го: "Мы победим грипп!"
Послушайте голос Левитана из 1941-го: "Мы победим грипп!"
11.10.2020 22:33
Рубрика: Экономика

Ущерб покроет пул

Отдельно взятым страховщикам становится все сложнее возмещать масштабные финансовые потери
Текст: Андрей Смирнов
Российская газета - Спецвыпуск № 229(8283)
На фоне неуклонной глобализации страхового рынка и появления новых рисков за последнее столетие значительно вырос объем страховых выплат. Существенные страховые емкости требуются для покрытия катастрофических рисков с относительно редкой частотой наступления, но с высокой интенсивностью причиняемого вреда и величиной ущерба. События могут быть как природного (стихийные бедствия), так и техногенного (аварии на предприятиях) или социального характера (терроризм, политические волнения).
Фото: Пресс-служба РАТСП Фото: Пресс-служба РАТСП
Фото: Пресс-служба РАТСП

Такие риски требуют консолидации усилий страхового рынка в формате страховых пулов, значимость которых постоянно растет. Ведь ежегодно растет и величина страхового ущерба, и возмещать столь масштабные финансовые потери отдельно взятым страховщикам становится все сложнее. Например, в 2001 году страховой ущерб от взрыва химического завода AZF в Тулузе (Франция) составил около 2 миллиардов евро. В 2016 году страховое возмещение последствий терактов в Брюсселе достигло 110 миллионов евро, при этом ущерб экономике страны оценивался в 4 миллиарда евро. В 2017 году ураган "Харви" причинил совокупный экономический ущерб в размере около 85 миллиардов долларов, включая около 30 миллиардов долларов страховых выплат.

Фото: iStock
В России растет роль страховых брокеров

Роль страховых пулов в мире наиболее полно можно проиллюстрировать на примере страхования рисков терроризма. Во многих странах уже несколько десятилетий действуют страховые и перестраховочные механизмы для покрытия национальных террористических рисков. Например, в Великобритании антитеррористический пул Pool Re появился в 1993 году после взрыва на балтийской бирже и с тех пор выплатил пострадавшим в результате террористических актов около 635 миллионов фунтов стерлингов. Страхование этого риска может быть добровольным, как в Великобритании, так и обязательным. Например, принцип обязательных страховых платежей с премий, полученных по договорам имущественного страхования крупных предприятий, с 1986 года заложен в основу функционирования французского пула страхования террористических рисков GAREAT.

В России единственным успешным рыночным примером (работающим без господдержки, добровольным и не связанным с обязательными видами страхования) стал Российский антитеррористический страховой пул (РАТСП), созданный для покрытия национальных рисков терроризма и диверсии в период, когда после драматических событий 11 сентября 2001 года в США на международных рынках возник дефицит перестраховочных емкостей. Западные перестраховщики либо отказывались принимать подобные риски, либо вовсе уходили с рынка по причине банкротства. Благодаря работе российского пула страховой ущерб от событий террористического характера в нашей стране в последние десятилетия был своевременно компенсирован, дефицита перестраховочных емкостей нет.

Несмотря на то что в последние годы уровень террористической угрозы в России заметно снизился, подверженность физических и юридических лиц рискам, имеющим социальную природу, сохраняется.

Комментарий

Александр Гульченко, председатель Наблюдательного совета РАТСП:

Российский антитеррористический страховой пул (РАТСП) создавался как национальная страховая емкость для защиты от таких угроз социального происхождения, как терроризм и диверсия. Россия по уровню данных угроз занимает 37-е место среди 163 стран и находится в зоне повышенной опасности.

Сегодня в распоряжении 22 участников пула есть самая большая рыночная перестраховочная емкость от рисков терроризма на территории России и бывшего СССР в размере 17,5 миллиарда рублей. На такую максимальную страховую сумму можно заключить договор страхования в результате теракта или диверсии на застрахованном объекте. Пул также предоставляет покрытие рисков забастовок, массовых беспорядков, гражданских волнений, восстаний, революций, бунтов, мятежей, государственных переворотов, а с 1 октября 2020 года - еще и кибертерроризма.

Цифровая трансформация и тотальный переход всех субъектов экономических отношений в киберпространство крайне актуальны, при этом киберриски становятся одной из наиболее комплексных угроз в мире. Руководствуясь этим, РАТСП в последние годы сконцентрировался на создании актуального и инновационного страхового продукта для корпоративного сегмента.

Растущая правоприменительная практика киберпроисшествий требовала глубокой экспертизы внутренних процессов, а не бездумного копирования западных страховых продуктов. Мы досконально изучили зарубежный опыт, российское законодательство, провели глубокий анализ статистики всех происшествий.

Фото: iStock
За время пандемии россияне стали придирчивее в вопросах страхования

В результате пул создал уникальное страховое решение для защиты российских предприятий от риска "кибертерроризм", учитывающее особенности нашего законодательства и специфики урегулирования страховых убытков. Аналогов ему нет ни на национальном, ни на международном рынке. Под кибертерроризмом понимается использование ИКТ-технологий в террористических и/или диверсионных целях, которые определяются в качестве таковых национальным или международным законодательством.

Страховой случай - наступление события (кибератака), связанного с компьютерными, информационными системами или сетями, а также с системами связи страхователя, и совершенного посредством информационных и/или телекоммуникационных технологий, квалифицируемого компетентными органами как "терроризм" (ст. 205 УК РФ) или "диверсия" (ст. 281 УК РФ), в результате которого причинен ущерб имущественным интересам самого страхователя или имуществу третьих лиц.

Таким образом, мы внедрили работающий инструмент корпоративного страхования на случай физического ущерба имуществу, перерывов в производстве, ответственности перед третьими лицами и дополнительных расходов в результате кибертерроризма.

Затраты на такое страхование предполагается максимально сбалансировать, что приобретает ключевое значение в условиях экономического кризиса. Это достигается, в частности, благодаря интеграции в работу РАТСП технологичной IT-платформы, позволяющей автоматизировать большинство рабочих процессов и посредством встроенной геоинформационой системы в режиме реального времени учитывать и контролировать кумуляцию рисков по территории, по объектам, в разных валютах и с различным наполнением.

Кроме того, в последние месяцы проведена серьезная аналитическая и подготовительная работа в отношении нового продукта корпоративного страхования риска "телефонный терроризм". РАТСП продолжает работу с участниками в этом направлении, запуск проекта планируется до конца года.

Экономические санкции и наблюдаемое ослабление национальной валюты, предположительно, могут ограничить возможности российских страховых компаний перестраховывать свои риски на международном рынке в перспективе. Вот почему РАТСП, регулярно принимая в свой состав новых членов, постоянно наращивает российскую перестраховочную емкость, открывая страховщикам и их клиентам-страхователям все больше возможностей для перестрахования на национальном рынке.

В условиях экономической нестабильности для нас также важно регулярно отслеживать финансовое состояние страховщиков-участников пула с тем, чтобы нивелировать любые риски их неплатежеспособности в ходе урегулирования возможных убытков. С этой целью РАТСП регулярно осуществляет мониторинг финансовой ситуации членов пула и ежегодно корректирует доли участников с учетом расчетного размера их собственного удержания, то есть величины денежных средств, в пределах которой страховщик самостоятельно несет ответственность по риску.

Фото: iStock
Урегулирование страховых убытков все больше переходит в онлайн

За 20 лет деятельности пула его значение возросло не только в масштабах национального страхового рынка, но и для ткани экономики страны в целом. Сегодня наше объединение является центром компетенций в оценке рисков, разработке новых корпоративных страховых продуктов и в формировании системы российского перестрахования.

Мы активно развиваем сотрудничество с пулами других стран. РАТСП является членом IFTRIP - международного объединения страховых антитеррористических пулов. Опыт нашей работы с террористическими рисками вызывает широкий интерес западных коллег.

Примеры убытков, урегулированных Российским антитерорристическим страховым пулом:

- 2003 год: взрывы у гостиницы "Националь";

- 2004 год: взрывы у посольства РФ в Индонезии;

- 2013 - 2016 годы: взрывы у посольства РФ в Сирии и в Афганистане.

Экономика Страхование

Главное сегодня

Умерла пострадавшая от взрывов под Рязанью
Вирусолог спрогнозировал сроки пика заболеваемости COVID-19 в России
Баку готов незамедлительно начать переговоры с Ереваном
Власти Подмосковья считают своей задачей не допустить введение карантина
Интервью с руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой. Главное
В России предлагают ввести социальный налоговый вычет
Кешбэк за поездки по России можно получить с 15 октября