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11.10.2020 08:27
Рубрика: В мире

В Таиланде 20 человек погибли при столкновении поезда с автобусом

Товарный поезд протаранил автобус на железнодорожном переезде на северо-востоке Таиланда. В результате не менее 20 человек погибли, еще более 30 получили ранения и были госпитализированы, сообщают власти провинции Чачоенгсао.

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Автобус, в котором находились около 60 человек, направлялся из провинции Самутпракан в один из храмов Чачоенгсао. Трагедия произошла около 08.00 по местному времени на регулируемом железнодорожном переезде без шлагбаумов, пишет ТАСС.

По предварительным данным, водитель автобуса, несмотря на работающий семафор, решил проскочить перед приближающимся поездом, который безуспешно пытался затормозить. Полиция приступила к расследованию происшествия.

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