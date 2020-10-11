Одной из первых премьер нового сезона в Театре Наций стал спектакль "Горбачев" в постановке латвийского режиссера Алвиса Херманиса. Главные роли - Михаила Сергеевича и его супруги Раисы Максимовны - играют Евгений Миронов и Чулпан Хаматова.

Премьера прошла на основной сцене театра в субботу, 10 октября. Одним из первых зрителей спектакля стал сам Михаил Горбачев. В Театре наций рассказывают, что к Михаилу Сергеевичу не раз обращались из разных стран с просьбой разрешить запечатлеть историю его жизни в театре и кино. Такое право получили только Евгений Миронов и Чулпан Хаматова.

- Когда мы вышли на поклоны, Михаил Сергеевич из ложи показал нам с Чулпан большой палец, - рассказывает Евгений Миронов. - А потом, уже за кулисами, сказал: "Вы просто молодцы! У меня нет никаких замечаний".

Евгений Миронов утверждает, что ни он, ни Чулпан Хаматова не ставили перед собой задачу добиться портретного сходства. Главным было - передать особенности характеров, строй их мысли, мотивы поступков и решений влюбленной пары, изменившей ход истории. "Ведь подумать только: в Москве встретились тракторист из Ставрополя и девушка-отличница из Сибири - просто Ромео и Джульетта!".

Автор пьесы - художественный руководитель Нового Рижского театра Алвис Херманис - взял за основу исторические документы, интервью и воспоминания четы Горбачевых. Создатели спектакля в процессе работы не раз встречались с Михаилом Сергеевичем. "Это история не про политику, а про удивительную семейную пару, которой было суждено изменить мир и во многом опередить свое время. Про их любовь, мечты и разочарования", - говорит Алвис Херманис.

По словам Чулпан Хаматовой, "Горбачев обладает отличным чувством юмора, и они с Раисой Максимовной всегда подтрунивали друг над другом". "Для меня все это стало откровением: за официальными, казалось, отношениями таилась настоящая большая любовь. Люди, которые умеют так любить ближних, умеют любить и свой народ, и свою Родину", - уверена актриса.

Ближайшие спектакли состоятся 14, 16 и 17 октября.