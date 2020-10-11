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11.10.2020 14:04
Рубрика: Культура

Встреча цивилизаций

Во Владивостоке в восемнадцатый раз открылся кинофестиваль "Меридианы Тихого"
Текст: Александр Ярошенко (Приморский край)
На Приморской сцене Мариинского театра собрались кинематографисты, чтобы открыть фестиваль кино стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Чтобы в замершее от мировой пандемии время проводить кинофестиваль, нужно обладать смелостью и глубокой культурой.
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Впервые во Владивостоке знаковый фестиваль кино "Меридианы Тихого" открылся только при участии отечественных деятелей кино. Закрытые границы пропустили только фильмы зарубежных режиссеров, оставив дома самих создателей лент.

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- Мы проводим фестиваль без присутствия иностранных гостей, в его программе большую часть составляют отечественные фильмы, и основное жюри форума состоит только из российских кинематографистов. Но оно по-прежнему будет выносить беспристрастные оценки, - сказал генеральный директор фестиваля, народный артист России Ефим Звеняцкий.

Он справедливо называет "встречей цивилизаций" кино стран АТР.

Жюри основного конкурса в этом году возглавляет актриса и киновед Ситора Алиева.

Фото: kinopoisk.ru
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По видеосвязи "Меридианы Тихого" поздравили Жаклин Биссет, Эрик Робертс, Настасья Кински, Майкл Мэдсен. Все они выразили сожаление, что пандемия не позволила им прилететь во Владивосток, и пообещали сделать это при первой возможности.

Искушенному приморскому зрителю в фестивальную неделю покажут более 190 фильмов из 49 стран. Фильмом открытия стала картина Оксаны Карас "Доктор Лиза", рассказывающая об одном дне жизни известного врача Елизаветы Глинки, погибшей в авиакатастрофе в декабре 2016 года.

Режиссер Оксана Карас прилетела на премьеру во Владивосток.

Фото: ОРКФ "Кинотавр"/ киностудия КИТ
Хаматова и Глинка рассказали на "Кинотавре" о фильме "Доктор Лиза"

- В картине процентов восемьдесят документального, которое мы взяли из дневников Елизаветы Петровны, ее муж Глеб Глебович Глинка оказал нам колоссальную помощь, он доверил нам самое главное - память о Лизе, - сказала Оксана перед показом картины.

Финальные титры зал встретил глубочайшей тишиной. Многие не могли сдержать слез…

- Вот за эту тишину спасибо особое. Она пробирает до мурашек, - сказала режиссер драматической ленты.

Режиссер Павел Лунгин привез во Владивосток свой новый фильм "Эсаф". Его мировая премьера состоится здесь, на берегу Тихого океана.

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