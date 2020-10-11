Закон Вологодской области от 9 октября 2020 года № 4763-ОЗ "О величине прожиточного минимума пенсионера в Вологодской области на 2021 год"

Принят постановлением Законодательного Собрания области № 291 30 сентября 2020 года
Статья 1
Установить на 2021 год величину прожиточного минимума пенсионера в Вологодской области в целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом "О государственной социальной помощи", в размере 9 701 рубль.
Статья 2
Настоящий закон области вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.
Губернатор области О.А.Кувшинников
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