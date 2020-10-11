За сутки в России подтверждено 13 624 случая COVID-19 в 85 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 26,3% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам:

1. Москва 4501

2. Санкт-Петербург 528

3. Московская область 419

4. Ростовская область 272

5. Нижегородская область 262

6. Архангельская область 246

7. Свердловская область 209

8. Воронежская область 203

9. Ханты-Мансийский АО 199

10. Красноярский край 176

11. Кемеровская область 170

12. Алтайский край 162

13. Ульяновская область 160

14. Волгоградская область 159

15. Иркутская область 159

16. Забайкальский край 159

17. Республика Крым 157

18. Ставропольский край 154

19. Мурманская область 152

20. Ямало-Ненецкий АО 152

21. Томская область 148

22. Омская область 147

23. Саратовская область 145

24. Республика Коми 144

25. Оренбургская область 142

26. Пензенская область 128

27. Республика Саха (Якутия) 128

28. Самарская область 127

29. Орловская область 119

30. Тюменская область 118

31. Новосибирская область 118

32. Ленинградская область 117

33. Удмуртская Республика 112

34. Республика Алтай 107

35. Краснодарский край 105

36. Хабаровский край 103

37. Тверская область 99

38. Пермский край 99

39. Республика Бурятия 97

40. Челябинская область 96

41. Брянская область 92

42. Кировская область 90

43. Приморский край 89

44. Калужская область 85

45. Курская область 84

46. Рязанская область 83

47. Ярославская область 83

48. Республика Калмыкия 83

49. Карачаево-Черкесская Республика 83

50. Республика Дагестан 81

51. Белгородская область 78

52. Ивановская область 78

53. Кабардино-Балкарская Республика 75

54. Республика Карелия 72

55. Калининградская область 72

56. Костромская область 71

57. Смоленская область 71

58. Вологодская область 68

59. Владимирская область 67

60. Курганская область 66

61. Республика Хакасия 64

62. Тамбовская область 62

63. Республика Мордовия 61

64. Сахалинская область 61

65. Новгородская область 60

66. Астраханская область 60

67. Липецкая область 57

68. Псковская область 56

69. Амурская область 55

70. Тульская область 52

71. Республика Ингушетия 52

72. Республика Башкортостан 50

73. Магаданская область 46

74. Республика Тыва 41

75. Республика Северная Осетия 40

76. Республика Адыгея 38

77. Республика Марий Эл 37

78. г.Севастополь 35

79. Республика Татарстан 34

80. Чувашская Республика 33

81. Камчатский край 33

82. Еврейская АО 27

83. Чеченская Республика 7

84. Ненецкий автономный округ 3

85. Чукотский АО 1

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 298 718 случаев (+1,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

1. Чеченская Республика 0,3%

2. Чувашская Республика 0,4%

3. Республика Тыва, Московская область, Тульская область, Чукотский АО, Республика Башкортостан, Республика Татарстан 0,5%

За последние сутки подтверждено 149 летальных случаев:

Воронежская область 2 Московская область 6 Смоленская область 2 Тульская область 2 Ярославская область 1 Москва 35 Калининградская область 2 Санкт-Петербург 21 Республика Крым 2 Краснодарский край 4 Волгоградская область 1 Ростовская область 9 Севастополь 1 Республика Дагестан 3 Кабардино-Балкарская Республика 2 Карачаево-Черкесская Республика 1 Ставропольский край 2 Республика Башкортостан 1 Республика Марий Эл 1 Республика Татарстан 2 Удмуртская Республика 4 Пермский край 3 Кировская область 1 Нижегородская область 4 Саратовская область 1 Ульяновская область 5 Свердловская область 5 Ханты-Мансийский автономный округ 1 Алтайский край 3 Красноярский край 3 Иркутская область 1 Кемеровская область 4 Новосибирская область 3 Омская область 7 Томская область 2 Хабаровский край 2

За весь период по России умерло 22 597 человек*





За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 4 240 человек:

Белгородская область 20 Брянская область 85 Владимирская область 3 Воронежская область 190 Калужская область 3 Костромская область 54 Курская область 30 Липецкая область 4 Московская область 244 Орловская область 17 Рязанская область 5 Смоленская область 5 Тамбовская область 6 Тверская область 2 Тульская область 42 Ярославская область 34 Москва 1186 Республика Карелия 17 Республика Коми 44 Архангельская область 3 Вологодская область 15 Калининградская область 36 Ленинградская область 1 Мурманская область 8 Новгородская область 7 Санкт-Петербург 264 Республика Адыгея 24 Республика Калмыкия 85 Республика Крым 7 Краснодарский край 20 Астраханская область 8 Волгоградская область 24 Ростовская область 240 Севастополь 24 Республика Дагестан 102 Республика Ингушетия 38 Кабардино-Балкарская Республика 22 Республика Северная Осетия - Алания 6 Чеченская Республика 2 Ставропольский край 75 Республика Башкортостан 8 Республика Марий Эл 6 Республика Мордовия 49 Республика Татарстан 5 Удмуртская Республика 26 Республика Чувашия 8 Пермский край 69 Нижегородская область 44 Оренбургская область 46 Пензенская область 22 Самарская область 54 Саратовская область 32 Ульяновская область 30 Курганская область 23 Свердловская область 145 Тюменская область 9 Ханты-Мансийский автономный округ 70 Ямало-Ненецкий автономный округ 5 Челябинская область 18 Республика Алтай 46 Республика Тыва 62 Республика Хакасия 1 Алтайский край 72 Красноярский край 10 Иркутская область 11 Кемеровская область 20 Новосибирская область 31 Омская область 26 Томская область 121 Республика Бурятия 22 Республика Саха (Якутия) 3 Забайкальский край 19 Приморский край 59 Амурская область 34 Магаданская область 15 Хабаровский край 10 Сахалинская область 2 Еврейская автономная область 5

За весь период выписано по выздоровлению по России - 1 020 442

*из-за технической ошибки скорректированы данные по Ямало-Ненецкому АО. Количество подтвержденных смертей в регионе 10 октября 2020 года за сутки - 1 (вместо 7). Количество смертей в целом по стране 10 октября за сутки - 191 (вместо 197). Общее количество смертей по стране на 10 октября - 22 448 (вместо 22 454).