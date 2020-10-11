За сутки в России подтверждено 13 624 случая COVID-19 в 85 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 26,3% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам:
- 1. Москва 4501
- 2. Санкт-Петербург 528
- 3. Московская область 419
- 4. Ростовская область 272
- 5. Нижегородская область 262
- 6. Архангельская область 246
- 7. Свердловская область 209
- 8. Воронежская область 203
- 9. Ханты-Мансийский АО 199
- 10. Красноярский край 176
- 11. Кемеровская область 170
- 12. Алтайский край 162
- 13. Ульяновская область 160
- 14. Волгоградская область 159
- 15. Иркутская область 159
- 16. Забайкальский край 159
- 17. Республика Крым 157
- 18. Ставропольский край 154
- 19. Мурманская область 152
- 20. Ямало-Ненецкий АО 152
- 21. Томская область 148
- 22. Омская область 147
- 23. Саратовская область 145
- 24. Республика Коми 144
- 25. Оренбургская область 142
- 26. Пензенская область 128
- 27. Республика Саха (Якутия) 128
- 28. Самарская область 127
- 29. Орловская область 119
- 30. Тюменская область 118
- 31. Новосибирская область 118
- 32. Ленинградская область 117
- 33. Удмуртская Республика 112
- 34. Республика Алтай 107
- 35. Краснодарский край 105
- 36. Хабаровский край 103
- 37. Тверская область 99
- 38. Пермский край 99
- 39. Республика Бурятия 97
- 40. Челябинская область 96
- 41. Брянская область 92
- 42. Кировская область 90
- 43. Приморский край 89
- 44. Калужская область 85
- 45. Курская область 84
- 46. Рязанская область 83
- 47. Ярославская область 83
- 48. Республика Калмыкия 83
- 49. Карачаево-Черкесская Республика 83
- 50. Республика Дагестан 81
- 51. Белгородская область 78
- 52. Ивановская область 78
- 53. Кабардино-Балкарская Республика 75
- 54. Республика Карелия 72
- 55. Калининградская область 72
- 56. Костромская область 71
- 57. Смоленская область 71
- 58. Вологодская область 68
- 59. Владимирская область 67
- 60. Курганская область 66
- 61. Республика Хакасия 64
- 62. Тамбовская область 62
- 63. Республика Мордовия 61
- 64. Сахалинская область 61
- 65. Новгородская область 60
- 66. Астраханская область 60
- 67. Липецкая область 57
- 68. Псковская область 56
- 69. Амурская область 55
- 70. Тульская область 52
- 71. Республика Ингушетия 52
- 72. Республика Башкортостан 50
- 73. Магаданская область 46
- 74. Республика Тыва 41
- 75. Республика Северная Осетия 40
- 76. Республика Адыгея 38
- 77. Республика Марий Эл 37
- 78. г.Севастополь 35
- 79. Республика Татарстан 34
- 80. Чувашская Республика 33
- 81. Камчатский край 33
- 82. Еврейская АО 27
- 83. Чеченская Республика 7
- 84. Ненецкий автономный округ 3
- 85. Чукотский АО 1
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 298 718 случаев (+1,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. Чеченская Республика 0,3%
- 2. Чувашская Республика 0,4%
- 3. Республика Тыва, Московская область, Тульская область, Чукотский АО, Республика Башкортостан, Республика Татарстан 0,5%
За последние сутки подтверждено 149 летальных случаев:
- Воронежская область 2
- Московская область 6
- Смоленская область 2
- Тульская область 2
- Ярославская область 1
- Москва 35
- Калининградская область 2
- Санкт-Петербург 21
- Республика Крым 2
- Краснодарский край 4
- Волгоградская область 1
- Ростовская область 9
- Севастополь 1
- Республика Дагестан 3
- Кабардино-Балкарская Республика 2
- Карачаево-Черкесская Республика 1
- Ставропольский край 2
- Республика Башкортостан 1
- Республика Марий Эл 1
- Республика Татарстан 2
- Удмуртская Республика 4
- Пермский край 3
- Кировская область 1
- Нижегородская область 4
- Саратовская область 1
- Ульяновская область 5
- Свердловская область 5
- Ханты-Мансийский автономный округ 1
- Алтайский край 3
- Красноярский край 3
- Иркутская область 1
- Кемеровская область 4
- Новосибирская область 3
- Омская область 7
- Томская область 2
- Хабаровский край 2
За весь период по России умерло 22 597 человек*
За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 4 240 человек:
- Белгородская область 20
- Брянская область 85
- Владимирская область 3
- Воронежская область 190
- Калужская область 3
- Костромская область 54
- Курская область 30
- Липецкая область 4
- Московская область 244
- Орловская область 17
- Рязанская область 5
- Смоленская область 5
- Тамбовская область 6
- Тверская область 2
- Тульская область 42
- Ярославская область 34
- Москва 1186
- Республика Карелия 17
- Республика Коми 44
- Архангельская область 3
- Вологодская область 15
- Калининградская область 36
- Ленинградская область 1
- Мурманская область 8
- Новгородская область 7
- Санкт-Петербург 264
- Республика Адыгея 24
- Республика Калмыкия 85
- Республика Крым 7
- Краснодарский край 20
- Астраханская область 8
- Волгоградская область 24
- Ростовская область 240
- Севастополь 24
- Республика Дагестан 102
- Республика Ингушетия 38
- Кабардино-Балкарская Республика 22
- Республика Северная Осетия - Алания 6
- Чеченская Республика 2
- Ставропольский край 75
- Республика Башкортостан 8
- Республика Марий Эл 6
- Республика Мордовия 49
- Республика Татарстан 5
- Удмуртская Республика 26
- Республика Чувашия 8
- Пермский край 69
- Нижегородская область 44
- Оренбургская область 46
- Пензенская область 22
- Самарская область 54
- Саратовская область 32
- Ульяновская область 30
- Курганская область 23
- Свердловская область 145
- Тюменская область 9
- Ханты-Мансийский автономный округ 70
- Ямало-Ненецкий автономный округ 5
- Челябинская область 18
- Республика Алтай 46
- Республика Тыва 62
- Республика Хакасия 1
- Алтайский край 72
- Красноярский край 10
- Иркутская область 11
- Кемеровская область 20
- Новосибирская область 31
- Омская область 26
- Томская область 121
- Республика Бурятия 22
- Республика Саха (Якутия) 3
- Забайкальский край 19
- Приморский край 59
- Амурская область 34
- Магаданская область 15
- Хабаровский край 10
- Сахалинская область 2
- Еврейская автономная область 5
За весь период выписано по выздоровлению по России - 1 020 442
*из-за технической ошибки скорректированы данные по Ямало-Ненецкому АО. Количество подтвержденных смертей в регионе 10 октября 2020 года за сутки - 1 (вместо 7). Количество смертей в целом по стране 10 октября за сутки - 191 (вместо 197). Общее количество смертей по стране на 10 октября - 22 448 (вместо 22 454).