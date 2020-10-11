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11.10.2020 11:50
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 13 624 случая COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 26,3% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам:

  • 1. Москва 4501
  • 2. Санкт-Петербург 528
  • 3. Московская область 419
  • 4. Ростовская область 272
  • 5. Нижегородская область 262
  • 6. Архангельская область 246
  • 7. Свердловская область 209
  • 8. Воронежская область 203
  • 9. Ханты-Мансийский АО 199
  • 10. Красноярский край 176
  • 11. Кемеровская область 170
  • 12. Алтайский край 162
  • 13. Ульяновская область 160
  • 14. Волгоградская область 159
  • 15. Иркутская область 159
  • 16. Забайкальский край 159
  • 17. Республика Крым 157
  • 18. Ставропольский край 154
  • 19. Мурманская область 152
  • 20. Ямало-Ненецкий АО 152
  • 21. Томская область 148
  • 22. Омская область 147
  • 23. Саратовская область 145
  • 24. Республика Коми 144
  • 25. Оренбургская область 142
  • 26. Пензенская область 128
  • 27. Республика Саха (Якутия) 128
  • 28. Самарская область 127
  • 29. Орловская область 119
  • 30. Тюменская область 118
  • 31. Новосибирская область 118
  • 32. Ленинградская область 117
  • 33. Удмуртская Республика 112
  • 34. Республика Алтай 107
  • 35. Краснодарский край 105
  • 36. Хабаровский край 103
  • 37. Тверская область 99
  • 38. Пермский край 99
  • 39. Республика Бурятия 97
  • 40. Челябинская область 96
  • 41. Брянская область 92
  • 42. Кировская область 90
  • 43. Приморский край 89
  • 44. Калужская область 85
  • 45. Курская область 84
  • 46. Рязанская область 83
  • 47. Ярославская область 83
  • 48. Республика Калмыкия 83
  • 49. Карачаево-Черкесская Республика 83
  • 50. Республика Дагестан 81
  • 51. Белгородская область 78
  • 52. Ивановская область 78
  • 53. Кабардино-Балкарская Республика 75
  • 54. Республика Карелия 72
  • 55. Калининградская область 72
  • 56. Костромская область 71
  • 57. Смоленская область 71
  • 58. Вологодская область 68
  • 59. Владимирская область 67
  • 60. Курганская область 66
  • 61. Республика Хакасия 64
  • 62. Тамбовская область 62
  • 63. Республика Мордовия 61
  • 64. Сахалинская область 61
  • 65. Новгородская область 60
  • 66. Астраханская область 60
  • 67. Липецкая область 57
  • 68. Псковская область 56
  • 69. Амурская область 55
  • 70. Тульская область 52
  • 71. Республика Ингушетия 52
  • 72. Республика Башкортостан 50
  • 73. Магаданская область 46
  • 74. Республика Тыва 41
  • 75. Республика Северная Осетия 40
  • 76. Республика Адыгея 38
  • 77. Республика Марий Эл 37
  • 78. г.Севастополь 35
  • 79. Республика Татарстан 34
  • 80. Чувашская Республика 33
  • 81. Камчатский край 33
  • 82. Еврейская АО 27
  • 83. Чеченская Республика 7
  • 84. Ненецкий автономный округ 3
  • 85. Чукотский АО 1
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 298 718 случаев (+1,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

  • 1. Чеченская Республика 0,3%
  • 2. Чувашская Республика 0,4%
  • 3. Республика Тыва, Московская область, Тульская область, Чукотский АО, Республика Башкортостан, Республика Татарстан 0,5%

За последние сутки подтверждено 149 летальных случаев:

  1. Воронежская область 2
  2. Московская область 6
  3. Смоленская область 2
  4. Тульская область 2
  5. Ярославская область 1
  6. Москва 35
  7. Калининградская область 2
  8. Санкт-Петербург 21
  9. Республика Крым 2
  10. Краснодарский край 4
  11. Волгоградская область 1
  12. Ростовская область 9
  13. Севастополь 1
  14. Республика Дагестан 3
  15. Кабардино-Балкарская Республика 2
  16. Карачаево-Черкесская Республика 1
  17. Ставропольский край 2
  18. Республика Башкортостан 1
  19. Республика Марий Эл 1
  20. Республика Татарстан 2
  21. Удмуртская Республика 4
  22. Пермский край 3
  23. Кировская область 1
  24. Нижегородская область 4
  25. Саратовская область 1
  26. Ульяновская область 5
  27. Свердловская область 5
  28. Ханты-Мансийский автономный округ 1
  29. Алтайский край 3
  30. Красноярский край 3
  31. Иркутская область 1
  32. Кемеровская область 4
  33. Новосибирская область 3
  34. Омская область 7
  35. Томская область 2
  36. Хабаровский край 2
За весь период по России умерло 22 597 человек*


За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 4 240 человек:

  1. Белгородская область 20
  2. Брянская область 85
  3. Владимирская область 3
  4. Воронежская область 190
  5. Калужская область 3
  6. Костромская область 54
  7. Курская область 30
  8. Липецкая область 4
  9. Московская область 244
  10. Орловская область 17
  11. Рязанская область 5
  12. Смоленская область 5
  13. Тамбовская область 6
  14. Тверская область 2
  15. Тульская область 42
  16. Ярославская область 34
  17. Москва 1186
  18. Республика Карелия 17
  19. Республика Коми 44
  20. Архангельская область 3
  21. Вологодская область 15
  22. Калининградская область 36
  23. Ленинградская область 1
  24. Мурманская область 8
  25. Новгородская область 7
  26. Санкт-Петербург 264
  27. Республика Адыгея 24
  28. Республика Калмыкия 85
  29. Республика Крым 7
  30. Краснодарский край 20
  31. Астраханская область 8
  32. Волгоградская область 24
  33. Ростовская область 240
  34. Севастополь 24
  35. Республика Дагестан 102
  36. Республика Ингушетия 38
  37. Кабардино-Балкарская Республика 22
  38. Республика Северная Осетия - Алания 6
  39. Чеченская Республика 2
  40. Ставропольский край 75
  41. Республика Башкортостан 8
  42. Республика Марий Эл 6
  43. Республика Мордовия 49
  44. Республика Татарстан 5
  45. Удмуртская Республика 26
  46. Республика Чувашия 8
  47. Пермский край 69
  48. Нижегородская область 44
  49. Оренбургская область 46
  50. Пензенская область 22
  51. Самарская область 54
  52. Саратовская область 32
  53. Ульяновская область 30
  54. Курганская область 23
  55. Свердловская область 145
  56. Тюменская область 9
  57. Ханты-Мансийский автономный округ 70
  58. Ямало-Ненецкий автономный округ 5
  59. Челябинская область 18
  60. Республика Алтай 46
  61. Республика Тыва 62
  62. Республика Хакасия 1
  63. Алтайский край 72
  64. Красноярский край 10
  65. Иркутская область 11
  66. Кемеровская область 20
  67. Новосибирская область 31
  68. Омская область 26
  69. Томская область 121
  70. Республика Бурятия 22
  71. Республика Саха (Якутия) 3
  72. Забайкальский край 19
  73. Приморский край 59
  74. Амурская область 34
  75. Магаданская область 15
  76. Хабаровский край 10
  77. Сахалинская область 2
  78. Еврейская автономная область 5
За весь период выписано по выздоровлению по России - 1 020 442

*из-за технической ошибки скорректированы данные по Ямало-Ненецкому АО. Количество подтвержденных смертей в регионе 10 октября 2020 года за сутки - 1 (вместо 7). Количество смертей в целом по стране 10 октября за сутки - 191 (вместо 197). Общее количество смертей по стране на 10 октября - 22 448 (вместо 22 454).

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