Пандемия коронавируса и связанные с ней ограничительные меры отразились на спросе россиян на страховые услуги. Они стали крайне внимательно относиться к соотношению цена-качество при выборе таких услуг, рассказал "Российской газете" и.о. генерального директора ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ" Александр Давыденко.

Из-за связанных с пандемией ограничений большинство страховщиков столкнулись со снижением сборов в первом полугодии. Какая динамика у вас и какую динамику вы ждете во второй половине года?

Александр Давыденко: Нашей компании удалось избежать падения сборов в первом полугодии этого года, и во втором полугодии мы надеемся увеличить наши доходы. Необходимые предпосылки (в виде некоторого оживления в экономике) для этого есть. Мы стараемся предоставить нашим клиентам наилучший сервис и полностью исполнять все взятые на себя обязательства, поэтому даже в кризисной ситуации мы сохранили их доверие и даже нарастили свою клиентскую базу.

Есть ли сегменты страхового рынка, которым пандемия придала ускорение?

Александр Давыденко: Мы видим хороший прирост по страхованию ипотеки, имущества граждан и грузов, но не все эти положительные тенденции связаны с общей ситуацией на рынке. В последние годы мы достаточно активно работаем над привлечением новых команд - страховщиков, и эта работа дает свои плоды. В настоящее время все большее и большее количество клиентов доверяют защиту своих имущественных интересов нашей компании.

Так, нам удалось избежать падения своего портфеля по страхованию автокаско за счет хорошей работы с нашими партнерами - автосалонами, банками, лизинговыми компаниями, страховыми агентами и брокерами.

Пандемия значительно увеличила спрос на дистанционные услуги, в том числе страховые

Как ни странно, но мы видим у себя хорошую динамику даже по агентским продажам, и это несмотря на всеобщую вынужденную изоляцию. Очевидно, что клиенты, работающие годами со своими агентами, доверяют им. А вместе с этим растет и наша компания, и ее возможности по обеспечению все большего количества клиентов необходимой им страховой защитой.

Как изменился спрос клиентов - стали ли они выбирать меньше рисков или, наоборот, выросла роль сервисной составляющей, роль цифровых инструментов?

Александр Давыденко: Мы стараемся предоставить нашим клиентам наилучший сервис. Фото: Пресс-служба ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ"

Александр Давыденко: Клиенты в период пандемии стали крайне взыскательны к соотношению цена-качество страховой услуги. Сейчас, если они все-таки находят денежные средства для страховой защиты своих интересов, то просят обеспечить им максимально широкое покрытие, от всех возможных рисков. И это правильно, ведь в период экономической нестабильности необходимость страховой защиты становится очевидной всем - в хорошие времена предприятие или гражданин могут хотя бы частично расходы от возможных убытков покрывать за счет собственных средств, сейчас же такой возможности у большинства наших клиентов нет.

С 5 сентября вступили в силу очередные изменения по ОСАГО. Как вы оцениваете развитие сегмента? Растет ли в нем конкуренция? Стал ли сегмент более интересным для страховщиков?

Александр Давыденко: ЦБ РФ проводит правильную и последовательную политику по либерализации страхового рынка ОСАГО. До этого складывалась ситуация, когда хорошие клиенты страховщиков должны были дотировать убыточных. Теперь сделан еще один шаг к тому, чтобы каждый платил за себя и платил бы справедливую цену, в зависимости от того, как он управляет своим транспортным средством.

Говорить о каком-то значимом росте рынка ОСАГО пока трудно. Конкуренция на этом рынке действительно выросла, но сказать, что этот сегмент стал более интересным для страховщиков, также нельзя. Из-за роста курса иностранных валют растет стоимость ремонта транспортных средств, а это в итоге приведет также и к росту выплат по договорам ОСАГО.

Экспертный совет Госдумы поддержал перевод урегулирования убытков по обязательным видам в цифровой формат. Как это повлияет на рынок? Доступно ли у вас онлайн-урегулирование, по каким видам, пользуется ли спросом?

Александр Давыденко: Действительно, пандемия значительно увеличила спрос на услуги, которые любые компании могут оказывать дистанционно. Для страховщиков и их клиентов в первую очередь возникает необходимость удаленной выписки страховых полисов, а также проведения осмотров имущества (в первую очередь транспортных средств) перед заключением договора страхования и после наступления страхового случая. Мы также разработали и запустили соответствующие сервисы.

Новая IT-платформа Российского союза автостраховщиков (РСА) обеспечит возможность создания страховых историй потребителей по всем видам страхования. Как это повлияет на рынок? Станут ли полисы дешевле для граждан?

Александр Давыденко: Все страховое сообщество потратило очень много сил и средств на создание новой информационной системы РСА. Мы все надеемся, что она станет платформой для развития всей информационной базы Всероссийского союза страховщиков по всем видам страхования. Для большинства клиентов в итоге это действительно будет означать, что для них страхование станет дешевле, т.к. вся статистика по заключаемым ими договорам страхования будет храниться в одном месте и страховщики смогут ей пользоваться. Проблемы будут только у тех клиентов, кто привык каждый год приносить крупные убытки и менять страховые компании.

Зарубежные поездки до сих пор сильно ограничены. Как это отражается на сегменте страхования выезжающих за рубеж (ВЗР)? Изменилось ли наполнение полисов, например, включен ли риск заболевания коронавирусом?

Александр Давыденко: Да, действительно, этот год стал фактически провальным для страхования ВЗР. Тем не менее наша компания все свои обязательства по договорам страхования ВЗР выполнила. Мы принципиально не исключали коронавирусную инфекцию из страхового покрытия по нашим договорам ВЗР, т.к. считаем, что задача страховой компании - это поддержка и помощь нашим клиентам.