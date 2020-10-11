Зарубежные СМИ позитивно оценили присоединение Китая к программе COVAX

Основной задачей программы является ускорение освоения и производства вакцин против COVID-19, обеспечение равного доступа к вакцинам как для богатых, так и для бедных стран. "Это важный шаг, предпринятый Китаем для отстаивания концепции сообщества единой судьбы в области здравоохранения и выполнения своего обещания сделать вакцины против COVID-19 общественным благом", - подчеркнула представитель МИД КНР Хуа Чуньин 9 октября.

В тот же день на очередной пресс-конференции в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус отметил, что 171 страна присоединилась к международному механизму COVAX, цель которого заключается в обеспечении равного доступа к вакцинам от коронавируса. Программа нацелена на поставку не менее 2 млрд доз вакцины к концу 2021 года.

Присоединение Китая к программе по вакцинам COVAX получило положительную оценку зарубежных СМИ. Британская газета The Guardian сообщила, что программа COVAX обеспечит вакцинацию "людям во всех странах, но не всем желающим ее пройти". Присоединение Китая к программе придаст международному сообществу больше уверенности в борьбе с эпидемией и улучшит имидж Китая. Китай стал крупнейшей экономикой среди стран, выступающих против "вакцинного национализма".

Как отметили в Reuters, участие Китая в программе COVAX будет в значительной мере содействовать ее реализации и не позволит правительствам разных стран накапливать вакцины, а предоставит право приоритетной вакцинации группам лиц с высоким риском заражения в каждой стране.

Исполнительный директор GAVI Сет Беркли в интервью Reuters сообщил, что в связи с присоединением Китая к программе мир быстро приближается к первоначальной цели по сбору средств для оказания поддержки странам с низким уровнем дохода. "То, что всего несколько месяцев назад казалось невыполнимой задачей, - обеспечить каждой стране, независимо от ее масштабов, справедливый и быстрый доступ к вакцинам от COVID-19 - теперь становится реальностью", - подчеркнул Беркли.

The Washington Post сообщила, что после вспышки новой коронавирусной инфекции в Китае правительство не только быстро взяло под контроль распространение вируса в стране, но и пожертвовало маски, медицинское оборудование и другие материалы другим странам, улучшив тем самым имидж Китая. В сообщении приводится цитата Джерома Кинга, директора Международного института вакцин, созданного по инициативе Программы развития ООН, который сказал, что "Китай уже вступил в заключительную стадию тестирования многих вакцин. "Присоединение Китая к программе в это время свидетельствует о его готовности и решимости в борьбе с эпидемией вместе со всем миром", - отметил Кинг.

Bloomberg News сообщил, что в последние дни Китай дает позитивные сигналы о своем участии в Программе вакцин против COVID-19, возглавляемой ВОЗ. Участие Китая заполнило пробел в мировом лидерстве в области здравоохранения, оставленный правительством США.

На сайте "Аль-Джазиры" сообщается, что присоединение Китая к программе ВОЗ обеспечит более бедным странам доступ к вакцинам для спасения жизни людей. Пока Китай является крупнейшей экономикой, которая поддерживает эту инициативу. Решение Китая является важным шагом в выполнении своего обещания превратить новую вакцину против COVID-19 в глобальный общедоступный продукт.