13 премьер недели по ТВ и в Сети с 12 по 18 октября

"Эпидемия" - радует. Не жизнь, но сериал. На прошлой неделе мы сообщали о том, что 7 октября он вышел на сервисе Netflix. А уже к вечеру 8 октября сериал, который по-английски назвали To the Lake, попал в десятку самых популярных на платформе по запросам и просмотрам. Причем наряду с такими проектами, как "Друзья", "Как избежать наказания за убийство" или "Сестра Рэтчед". Однако у нас свои планы на "Эпидемию" - уже 12 октября сериал выходит на телеканале ТВ-3. Но не факт, что в родном отечестве его ждет такой же рейтинговый успех, ведь, например, в тот же день на ТНТ выходит сериал "Территория" - та еще "штучка" - ни вздохнуть ни выдохнуть от остроты ощущений. А на Первый канал возвращается "Мосгаз" с новыми сериями. И это еще не все. Удачно вам попереживать на предстоящей неделе!

1

Многосерийный фильм "Катран" - седьмой проект из цикла расследований майора Ивана Черкасова (Андрей Смоляков) и его помощницы Сони Тимофеевой (Марина Александрова). Первый канал, 12 октября, 21.30.

"Катран" - это маленькая акула, а еще так называют подпольные казино. По сюжету в 1978 году на подмосковной даче убиты молодая игроманка Кира Миллер и ее любовник - полковник Потапенко. Выясняется, что незадолго до гибели Кира проиграла четыреста тысяч рублей...

2

Мистический киносериал "Территория". ТНТ, с 12 октября в 22:00, а также - на видеоплатформе Premier.

Премьеру первого эпизода авторы устроили в Перми в оффлайн-формате. "Территория" - этой первый сериал компании Good Story Media, снятый на стыке хоррора, фольклора и роуд-муви. Однако это не только мрачная история о народных верованиях Пермского края и о существах уральской мифологии - отшельниках и шаманах, затворниках, лесных колдуньях и леших, но и оригинальная семейная драма, наполненная тайнами прошлого. В ролях Андрей Мерзликин, Глеб Калюжный и другие.

3

Сериал "Беспринципные", КиноПоиск HD, с 15 октября. Комедия - 8 серий - по рассказам Александра Цыпкина о неприличных историях, которые случаются с приличными, казалось бы, жителями Патриарших прудов.

Хронический подкаблучник (Максим Виторган) пытается вырваться из-под контроля своей деятельной жены (Ингеборга Дапкунайте). Околотворческие выскочки из Петербурга (Павел Табаков и Аглая Тарасова) мечтают вписаться в столичную тусовку. Пресыщенный архитектор (Юрий Колокольников) и его помощница (Надежда Михалкова) заводят заведомо обреченный роман. Закомплексованный госслужащий (Николай Фоменко) запутывается в интригах супруги - теневой владычицы светской жизни Москвы (Кристина Бабушкина). Главный герой сериала - знакомый со всей Москвой патологический лжец, изменщик и авантюрист (Павел Деревянко), женатыи? на исключительно терпеливои? женщине (Оксана Акиньшина).

4

Молодежный сериал "Руммейт". More.tv, 15 октября. Референс проекта - сериал "Друзья".

История про молодых людей, которые живут вместе в одной квартире, попадают в различные трудные и смешные ситуации, ссорятся, мирятся, помогают друг другу. Авторы не замыкаются в рамках одной квартиры, а исследуют всю Москву. В главных ролях Анфиса Черных, Юрий Насонов, Арам Вардеванян и Мария Геращенко.

5

Сериал "Возвращение". "Россия 1", 12 октября, 21:20.

Главной героине Ирине пришлось стать женой ревнивого и властного Петра Бойцева. Однажды она случайно убивает мужа и понимает, что её жестоко обманули. С этого момента начинается новая, почти детективная история женщины, которая хочет вернуть себе своё счастье, свободу и любовь.

6

16 октября отмечает юбилей Леонид Десятников - один из самых исполняемых современных российских композиторов, лауреат Госпремии, Заслуженный деятель искусств РФ. Канал "Россия К" 16 октября в 19:45 покажет программу "Линия жизни", посвященную музыканту…

Ленинградская консерватория, большие сочинения и постепенно приходящее признание, хорошие фильмы настоящих режиссеров, к которым Леонид Десятников писал музыку: "Закат", "Дневник его жены", "Москва", "Космос как предчувствие. А также - Большой театр с постановками "Дети Розенталя" и "Утраченные иллюзии" и многое другое. Рассказ героя о себе - в программе.

7

Документальный фильм- концерт группы Metallica с симфонический оркестром Сан-Франциско (Metallica & San Francisco Symphony - S&M2). На Первом канале 16 октября в 00:25.

В 1999 году состоялся этот знаменитый концерт, которым дирижировал маэстро Майкл Кэймен. Тогда группа исполнила все композиции из своих альбомов, от Ride the Lightning до ReLoad. После шоу музыканты выпустили совместный концертный альбом S&M, который получил премию "Грэмми". 20 лет спустя легендарная группа вновь выступила с симфоническим оркестром Сан-Франциско. Концертный фильм состоит из 20 треков в классической обработке.

8

Программа "Гражданская оборона". Первый канал, 12 октября, 14:10.

Это - проект по оказанию адресной помощи людям. Эксперты и ведущие придут на выручку обратившимся на передачу: расселят или отремонтируют аварийное жилье, получат алименты со злостных неплательщиков, найдут управу на зарвавшихся чиновников и буйных соседей и так далее. Ведущие - Светлана Зейналова и Влад Чижов - выезжают в регионы, разбираясь с проблемами на местах.

Фото: Предоставлено Первым каналом

9

Новый сезон реалити "Опасные связи". Канал "ЧЕ!", 12 октября в 23:00.

У Димы Рыбина и Дениса Гребенюка всегда много работы: честным агентам ежедневно поступают запросы с пометкой "проверить на верность". И ведущие продолжают расследования супружеских измен независимо от происходящих вокруг событий.

10

Программа "Все правильно!". "Кухня ТВ", с 12 октября, 20.00.

Ведущие - шеф-повар Сергей Кузнецов и его супруга Екатерина, - расскажут ключевые аспекты сбалансированного питания на каждый день. Благодаря авторским рецептам полезных завтраков, обедов и ужинов, зрители узнают множество фактов о здоровом рационе: как сделать вкус паровых овощей насыщенным и пикантным, в каком виде лучше всего есть картофель и какие диетические продукты могут оказаться калорийнее шоколада. Полученные знания помогут избежать ошибок в планировании меню на каждый день

11

"Фабрика мелодрам" на канале Dомашний. Сериал "Обманутые надежды" начнется 12 октября. Главные роли в нем исполнили Юрий Батурин, Юлия Шиферштейн и Андрей Фролов. Муж - амбициозный и самолюбивый Герман втайне завидует успеху жены Лизы и ревнует ее к бизнесу. В один миг Лиза теряет все: муж подал на развод, пытается отобрать детей и бизнес… Но с ней остается деловой партнер Антон...

Фото: Dомашний

12

Второй сезон фантастического мультсериала "Амфибия" о девочке Энни, которая оказалась в удивительном лягушачьем мире. В новых сериях проекта, уже продленного на третий сезон, зрителей ждут захватывающие приключения, неожиданные повороты сюжета и оммаж суперхиту "Гравити Фолз". Канал Disney, 12 октября, 21:30.

13

Не забываем о хорошем кино. Наш выбор - фильмы "Ford против Ferrari" ("Кинопремьера", 14 октября, 20.30) и "Вивариум" ("Киноужас", 12 октября, 20.45).