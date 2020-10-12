Аргентинец Маркос Рохо может вернуться в "Спартак"

Аргентинский защитник Маркос Рохо может вернуться в московский "Спартак".

В настоящее время он числится в "Манчестер Юнайтед", однако в клубе на игрока больше не рассчитывают. Как сообщает Futaa.com, футболист с большой долей вероятности сменит команду.

Его контракт с клубом действует до конца сезона 2020-2021 и продлен не будет. В числе дальнейших вариантов трудоустройства аргентинца - возвращение на правах аренды в один из бывших клубов - "Спартак" или "Спортинг". За российский клуб он играл в 2010-2012 годах, откуда перешел в "Спортинг".

Еще одним вариантом является возвращение в родной для игрока "Эстудиантес".