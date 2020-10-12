Банк России готовит мобильное приложение для оплаты через СБП

Национальная система платежных карт (НСПК) разрабатывает универсальное небанковское мобильное приложение. Об этом сообщила в понедельник директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина на седьмом международном ПЛАС-форуме Online & Offline Retail 2020.

В частности, она подчеркнула, что не все торгово-сервисные предприятия и банки могут сделать свое приложение, поскольку это требует денежных и временных затрат.

Ранее НСПК сообщала, что приложение упростит торгово-сервисным предприятиям прием платежей за товары и услуги по QR-кодам через Систему быстрых платежей (СБП) и будет способствовать более активному распространению нового способа оплаты, в целом повышая долю безналичного оборота в России.

Приложение имеет интуитивный интерфейс, который позволит покупателю безопасно, но при этом быстро и легко провести оплату по QR-коду самостоятельно. При этом для ТСП комиссия за проведение такого платежа не будет превышать 0,7%, уточняли в НСПК.

"Наша задача - предоставить любым торгово-сервисным предприятиям равные возможности для приема различных видов оплат в рамках Системы быстрых платежей и максимально улучшить клиентский опыт, чтобы клиенты банков-участников СБП могли еще удобнее совершать покупки. Мы заинтересованы в том, чтобы сделать все возможное для помощи представителям бизнеса, в частности - сократить их издержки и максимально упростить процесс интеграции оплаты QR-кодами в существующие бизнес-процессы торгово-сервисных предприятий. Особую ценность создаваемое решение несет для предприятий МСБ, которые зачастую располагают ограниченным количеством ресурсов для разработки приложений и интеграции собственных систем с СБП", - говорил директор по развитию инновационных сервисов НСПК Дмитрий Колесников.

Приложение находится в финальной стадии разработки. В ближайшие месяцы планируется протестировать его с участниками рынка и ввести в промышленную эксплуатацию, рассчитывают в НСПК.