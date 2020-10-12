Баскетболисты "Лейкерс" стали чемпионами НБА в 17 раз

Баскетболисты клуба "Лос-Анджелес Лейкерс" выиграли финальную серию плей-офф НБА у "Майами Хит".

В ночь на понедельник в Национальной баскетбольной ассоциации прошел шестой матч финальной серии между "Лейкерс" и "Майами". Он завершился со счетом 106:93 в пользу клуба из Лос-Анджелеса. Таким образом, счет в финальной серии стал 4-2 в пользу "Лейкерс", которые в 17 раз в истории завоевали титул чемпионов НБА.

В составе победителей лучшим игроком матча и обладателем титула лучшего игрока финала стал форвард Леброн Джеймс, которому удалось сделать трипл-дабл. На его счету 28 очков, 14 подборов и 10 передач. Его партнер по команде Энтони Дэвис отметился 19 очками и 15 подборами. В составе соперников отличился Бэм Адебайо, набравший 25 очков и сделавший 10 подборов.

В предыдущий раз "Лейкерс" завоевали титул сильнейшей команды НБА в 2010 году.